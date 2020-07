Nicola Longo nuovo tesoriere di Assochange

Il Consiglio Direttivo di Assochange (Associazione Italiana per il Change Management) ha eletto Nicola Longo alla carica di Tesoriere dell’associazione. Entrato in Assochange nel 2015, membro del Consiglio Direttivo dal 2019, Nicola Longo è Managing Partner di Skills Management Group, società di consulenza direzionale specializzata in Change Management, Comunicazione e Sostenibilità, con sede a Torino e uffici a Milano, a sua volta aderente ad Assochange. Laureato in Economia, con oltre 30 anni di esperienza in change management, gestione e sviluppo delle risorse umane, Nicola Longo ha assunto la responsabilità della gestione amministrativa di Assochange. In occasione dell’approvazione del bilancio 2019, ha sottolineato la situazione di solidità finanziaria dell’associazione, frutto sia dell’attenta gestione dei precedenti Tesorieri sia del costante ampliamento della compagine sociale e del controllo dei costi, ricordando che, nonostante le innegabili difficoltà del momento, le prospettive per il 2020 sono ottime, anche grazie all’adesione di sei nuove importanti aziende. Oltre a Skills Management Group, le imprese che con il loro ingresso in Assochange hanno portato a trenta il numero dei soci aziendali (ai quali si aggiungono soci individuali e università) sono Allos HR Innovation (consulenza internazionale, pioniera nella realizzazione di progettualità HR), Atlantic Technologies, (consulenza con oltre venti anni di esperienza CRM, ERP, BI), H.T. High Technology (consulenza su SAP, con prodotti specifici per le esigenze merceologiche dei clienti), Impact Italia (Creative Change Agency internazionale e indipendente), Rekeep (servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell'attività sanitaria), Reale Mutua (la più grande compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua).