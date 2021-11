Nissan chiude il trimestre a 62,8 mld: triplicate le previsioni sull'utile '22

Nissan chiude il trimestre in utile e alza le stime sull'utile per il 2022

Nissan Motor chiude il secondo trimestre con un utile operativo di 62,8 miliardi di yen rispetto a una perdita di 4,8 miliardi di yen un anno prima, con le vendite rimbalzate dal confronto con il crollo per la pandemia. Nel semestre l'utile operativo scende a 139,13 miliardi di yen e l'utile netto a 168,6 miliardi da una perdita di 330 miliardi. Mentre le vendite salgono nel semestre a 3.947 miliardi di yen. Risultati in netto rialzo rispetto alle attese degli analisti.

Il fatturato è cresciuto poi dell'1,1%, arrivando a quota 1.939 miliardi di yen dai 1.919 miliardi generati nell'analogo periodo del 2020, mentre l'utile operativo ha osservato un miglioramento a livello delle varie regioni. In particolare, il risultato operativo è rimbalzato del 72% in Nord America a 76,98 miliardi di yen.

Guardando al futuro, il colosso automobilistico giappponese ha tagliato le stime relative alle vendite e al fatturato dell'anno fiscale con fine a marzo, citando l'impatto della pandemia di Covid-19 e della carenza di semiconduttori. Nel dettaglio, il produttore giapponese prevede che il volume delle vendite diminuirà del 13,6% a 3,8 milioni di unità nell'intero anno, a fronte dei 4,4 milioni di veicoli venduti stimati nella precedente guidance.

Il fatturato dovrebbe crescere invece del 12% a 8.800 miliardi di yen e non più del 24% come anticipato in precedenza. La società ha però alzato la guidance relativa all'utile netto, citando i nuovi modelli e la forte domanda. L'ultima riga del conto economico dovrebbe raggiungere i 180 miliardi di yen alla fine dell'anno fiscale 2022, 120 miliardi di yen al di sopra delle previsioni precedenti a 60 miliardi di yen.

(Segue l'effetto dei conti in Borsa sull'alleata francese Renault...)