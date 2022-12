Nomine, Cingolani in pole per Leonardo, Descalzi (Eni) va verso la conferma

Nomine, quasi certi gli addii di Starace (Enel) e Tridico (Inps)

Con l'approvazione quasi avvenuta della legge di Bilancio, la premier tra le altre cose, dovrà impegnarsi su una questione cruciale: le nomine per le partecipate statali. In scadenza ci sono più di 70 incarichi. Per Meloni, prima donna e primo leader della destra alla guida del governo, sarà uno stress test di tenuta politica, dentro e fuori il palazzo. La prima decisione delicata - si legge su La Stampa - riguarda il direttore generale del Tesoro, forse il più importante dei funzionari dello Stato: la maggioranza chiede all’unisono la rimozione di Alessandro Rivera, ma il ministro Giancarlo Giorgetti gli fa scudo. A gennaio, allo scadere dei novanta giorni previsti dalla legge sullo spoil system, si conoscerà il suo destino. Il passaggio successivo in ordine di tempo saranno i vertici di quattro enti pubblici: Agenzia delle Entrate, delle Dogane e del Demanio, la presidenza dell’Inps. Ernesto Ruffini, signore delle tasse dai tempi del governo Renzi, è uno dei pochi che potrebbe salvarsi dal gran rimescolamento. Quasi certo l'addio di Pasquale Tridico all'Inps.

Attorno a Pasqua - prosegue La Stampa - verrà il momento delle nomine con la enne maiuscola, ovvero le quattro grandi partecipate pubbliche: Eni, Enel, Leonardo e Poste. Del Fante se non verrà promosso a Cdp, resterà a Poste, grazie ai buoni uffici a destra, o potrebbe essere dirottato ad Enel. Se si sposterà, potrebbe essere sostituito dall’attuale direttore generale, Giuseppe Lasco. Chi resterà certamente al suo posto è Claudio Descalzi, uno dei pochi fin qui citati ben visti sia a destra che dal Quirinale. Chi dovrà lasciare il posto nonostante il buon lavoro è il numero uno di Enel Francesco Starace. Per l'altra prestigiosa poltrona, quella di Leonardo, il favorito per prendere il posto di Alessandro Profumo, che non dovrebbe essere confermato, è l'ex ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.