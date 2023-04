NOROO al Fuorisalone 2023 con Mirage

Noroo, l’azienda coreana protagonista del lancio del colore fluido delle maree durante il salone del 2019, quest’anno in occasione del Fuorisalone 2023, ha presentato Mirage il colore dei miraggi, la palette che segna l’era della flessibilità. Il progetto è stato curato cura della sede italiana NOROO Milan Design Studio in collaborazione con UAUproject.MIRAGE è uno spazio dai confini e dalla luce labile, un luogo insolito lontano dalle aree abitate dalla coscienza e tangente gli spazi frequentati dal sogno. Il territorio del MIRAGGIO è un luogo di solitudine, di protezione, di riflessione e di stupore, di guarigione in cui la visione si riflette e si smaterializza perdendo l’orizzonte, per poi ritrovarlo nei riflessi e nelle rifrazioni della luce. Si tratta di una installazione basata sul concetto del Miraggio come una momentanea tregua offerta dalla luce. Un miraggio potrebbe sembrare uno degli artifici offerti dalla natura, ma si può anche pensare ad esso come il modo della natura di mostrarci la speranza in tempi che sembrano essere particolarmente impegnativi” ha raccontato la designer e architetto Jihye Choi.L'installazione ha accolto numerosi visitatori incuriositi e desiderosi di sfuggire alla realtà e alla mondanità della vita quotidiana attraverso una tregua offerta dalla luce.

Servizio realizzato da Nick Zonna