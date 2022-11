ADM-SNAM: intesa sulla misura fiscale del gas naturale e del GNL

ADM e SNAM firmano protocollo d’intesa sulla misura fiscale del gas naturale e del GNL

Il Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, e l’Amministratore Delegato di Snam, Stefano Venier, hanno firmato oggi, a Roma, nella sede della Direzione Generale ADM, un protocollo d’intesa per la progettazione, la realizzazione e la gestione di una stazione nazionale di prova per misuratori di grande portata di gas naturale e liquefatto (GN e GNL). L’installazione, ubicata sul territorio nazionale e rifornita di gas naturale dalla rete Snam, consentirà di condurre le verifiche periodiche di taratura dei misuratori, ad oggi effettuate solo presso laboratori esteri.

L’infrastruttura permetterà lo sviluppo di un’autonoma conoscenza nazionale sulla misura metrologico-fiscale del gas, vale a dire, sull’informazione basilare per l’approvvigionamento economico dello Stato, in quanto sottostante sia alle transazioni commerciali sia al bilanciamento tra import - export e consumi interni.

L’accordo prevede un’operatività in tre fasi: progettuale, in cui ADM e Snam definiranno lo schema tecnico della stazione, individuando il sito più congruo per l’istallazione; realizzativa, in cui ADM e Snam seguiranno la costruzione della stazione, a seguito di apposita gara di appalto dell’Agenzia; gestionale, in cui ADM e Snam coopereranno nell’utilizzo della stazione, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali ed assicurando l’autonomia e l’indipendenza delle verifiche ADM sui misuratori Snam.

Il protocollo tra ADM, Pubblica Amministrazione deputata all’accertamento fiscale della quantità, dell’origine e del valore del gas naturale, e la Snam, principale operatore europeo nel trasporto e nello stoccaggio del GN e nella rigassificazione del GNL, intende ribadire concretamente il condiviso ruolo di supporto della sicurezza degli approvvigionamenti e diversificazione geografica dei fornitori e in prospettiva, creare una cultura in grado di affrontare i futuri scenari internazionali.