Adriana Volpe: arrivate le scuse dell’ex marito dopo il post offensivo

Adriana Volpe riceve le scuse dell'ex marito Roberto Parli dopo il post offensivo

(LaPresse) Adriana Volpe riceve le scuse pubbliche del marito, da cui si sta separando, dopo le pesanti accuse che l’uomo le ha rivolto in un post su Instagram, che è stato presto rimosso. Roberto Parli aveva puntato il dito contro la conduttrice ritenendo che avesse messo la loro figlia in una situazione inopportuna.

Dopo la replica dell’ex moglie, sempre sui social, Parli ha riconosciuto di aver commesso un errore ed espresso il suo rammarico, sempre attraverso il suo profilo social, chiedendo scusa a tutte le persone coinvolte. Il presidente di LaPresse Marco Durante e tutta la struttura di LaPresse, che curano l’immagine di Adriana Volpe, si augurano che ulteriori esternazioni si plachino nell’interesse della minore.

Il presidente della LaPresse ritorna su caso del marito della Volpe, le dichiarazioni di Marco Durante

(LaPresse) “Trovo infantile, se non vile, prendersela via social con i deboli per poi cancellare ciò che si è scritto. Sono stufo di vedere e leggere a giorni alterni, oggi attacchi scomposti e domani candide carezze. Non entro nel merito delle questioni private, anche se LaPresse gestisce il management e la comunicazione di Adriana Volpe. Mi soffermo solo sul fatto che un uomo, un compagno, un marito, o ex che sia, dovrebbe sempre avere riguardo delle proprie compagne, delle madri dei propri figli e non insultarle o umiliarle spargendo falsità su di loro. Chiunque lo conosca sa che Marco Profeta è un uomo sensibile e unico che ha aiutato in tutti questi mesi Adriana. Ma è bene sapere con serenità che Marco è gay, dunque è oltremodo male indirizzata qualsiasi gelosia ostinatamente possessiva, che a ben vedere sarebbe in ogni caso mal riposta. Marco è un mio amico che, come Adriana, difenderò fino alla fine. Spero che il signor Roberto, che non ho piacere di conoscere, plachi le sue intemperanze e si faccia un esame di coscenza, pensando al bene e alla crescita di sua figlia, bambina strepitosa. Un consiglio che mi corre l’obbligo di dare, da uomo, da marito, da padre. Ora basta caro Roberto, LaPresse è schierata totalmente con Adriana, Giselle e Marco”.