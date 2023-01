Agicap, annunciata la partnership con ANDAF

Agicap entra a far parte di ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari)

Agicap, la scale-up fondata a Lione nel 2016 per aiutare le aziende a ottimizzare la gestione della liquidità, annuncia la partnership con ANDAF, l’associazione nata nel 1968 con l’obiettivo di costruire un sistema di relazioni per promuovere lo scambio di esperienze e informazioni tra i responsabili delle funzioni Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione, Pianificazione e Internal Auditing delle aziende italiane. La scelta fatta da Agicap è dettata dal fatto che in questo particolare momento storico, caratterizzato dal rallentamento della crescita economica e dall’impennata dell’inflazione, il ruolo del CFO è sempre più determinante e strategico.

In un’ottica di ottimizzazione delle risorse finanziarie, il CFO è diventato sempre di più una figura chiave nelle aziende poiché, oltre a valutare e gestire tutte le attività che impattano sui flussi di cassa, è chiamato a confrontarsi con gli altri componenti del management per prendere decisioni strategiche e operative per il futuro dell’azienda. Oltre alle attività legate all’amministrazione finanziaria, infatti, il CFO esercita anche e, soprattutto, una serie di funzioni di carattere strategico: a partire dall’analisi e dall’interpretazione dei dati finanziari, il direttore finanziario orienta le scelte di business, contribuendo attivamente alla definizione della strategia aziendale e della relativa operatività.

In un contesto di questo tipo, in cui ormai non si può più prescindere dalla figura del CFO come partner preferenziale del CEO, si inserisce la decisione di Agicap di fare un passo importante per avvicinarsi alla community dei direttori amministrativi e finanziari e aprire un dialogo di valore. Ad oggi l’intenzione dell’azienda è interagire con i CFO a 360° ampliando il range di imprese coinvolte, dalle PMI alle realtà aziendali più grandi e strutturate. Entrare a far parte di ANDAF consente infatti ad Agicap di ampliare il proprio sistema di relazioni con aziende, professionisti, istituzioni e, in generale, con la comunità finanziaria, condividendo esperienze con i CFO appartenenti al network.

Giacomo Zaninetta, Country Manager di Agicap Italia, ha dichiarato: “Sono particolarmente orgoglioso di annunciare che da oggi siamo soci sostenitori di ANDAF. L’ingresso in quella che viene riconosciuta come la più importante associazione che raduna i direttori amministrativi e finanziari del Paese rappresenta per noi il primo passo di un cammino più strutturato. Quello che ci proponiamo di fare è costruire una relazione duratura con i CFO all’insegna dell’affidabilità e della trasparenza. Il nostro obiettivo è infatti riuscire a farci riconoscere dai direttori finanziari e amministrativi delle imprese italiane come un vero e proprio alleato, in grado di garantire time e cost-saving. Grazie alle nostre soluzioni siamo in grado di aiutare le aziende a far crescere il loro business, puntando sulla centralizzazione dei dati finanziari e l’automatizzazione della gestione del cash flow con notevoli vantaggi in termini di efficienza dei processi e riduzione di situazioni critiche”.