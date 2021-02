Amissima Assicurazioni, lanciata la “settimana della salute”

Amissima Assicurazioni: “lancia la settimana della saluta” per sensibilizzare sul tema e porre attenzione all’orientamento verso il cliente.

Ai blocchi di partenza la nuova iniziativa di Amissima Assicurazioni dedicata al mondo salute. Dal 22 al 27 febbraio, nel quadro della più ampia iniziativa consulenziale dei “MESI TEMATICI”, si svolgerà la “settimana della salute”: sei giorni orientati alla sensibilizzazione e consulenza ai clienti, famiglie e imprese, in tema di protezione della salute.

Questa settimana è preceduta da un intenso programma formativo, tecnico e commerciale, destinato a tutta la rete agenziale e finalizzato al raggiungimento di competenze maturate in ottica di consulenza alla proposizione, nel rispetto della normativa IDD, che pone particolare attenzione all’orientamento verso il cliente.

“Con questo piano formativo, e con l’iniziativa dedicata, Amissima vuole accompagnare l’Intermediario dal ruolo di semplice venditore a quello di competente consulente di cui fidarsi e a cui affidarsi per la tutela della salute propria e dei propri cari. Un professionista, quindi, in grado di fornire un supporto a 360°, con focus sul Cliente e sui suoi bisogni di protezione, migliorando la qualità del servizio fornito allo stesso”, commenta Andrea Moro, responsabile Marketing del Gruppo Assicurativo Amissima.

Al contempo è stato varato un intenso piano di comunicazione, arricchito dalla pubblicazione, sui canali social, in particolare quelli della Compagnia, di una serie ragionata di post che fa riferimento alle soluzioni che Amissima propone in ambito di tutela della salute. Inoltre, dalla prossima settimana, a supporto dell’iniziativa di consulenza, verranno pubblicate comunicazioni più specifiche dedicate a ciascun prodotto in catalogo nell’ambito “salute”. All’interno di questo ricco ventaglio di soluzioni, l’Intermediario potrà individuare il prodotto più adeguato alle esigenze dei suoi clienti.

“L’approccio al cambiamento, il passaggio da venditore a consulente è alla base delle strategie commerciali di Amissima, che crede fortemente nella formazione e comunicazione quali elementi fondamentali per attuare un cambio di paradigma orientato al miglioramento del servizio al Cliente”, dichiara Antonio Scognamillo, Direttore Commerciale del Gruppo Assicurativo Amissima. “Abbiamo individuato la sfera della salute quale contesto che merita particolare sensibilizzazione e attenzione, anche alla luce degli eventi che stiamo vivendo da diversi mesi. Oggi più che mai la tutela della salute è ai primi posti nella scala di priorità di ognuno di noi e Amissima vuole rispondere a questa sentita esigenza con soluzioni personalizzate e complete.”

Il piano formativo a distanza, tenuto da personale specializzato, verrà replicato nelle realtà delle singole Agenzie da parte dei referenti commerciali territoriali di Amissima.

È già in programma un calendario di iniziative di consulenza (“I MESI TEMATICI DI AMISSIMA”), che si svilupperà con cadenza regolare nel corso dell’anno e che si concentrerà su altre aree di bisogni del consumatore da proteggere e sulla relativa necessaria adeguata consulenza.