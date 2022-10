ANIA, una “Innovation Antenna” per intercettare l’innovazione

ANIA favorisce crescita e sviluppo del settore assicurativo con la “Innovation Antenna”

Benessere psicologico e cambiamenti climatici: i due “game changer” che hanno trasformato lo scenario in cui si muove la società contemporanea con effetti sempre più tangibili e impattanti. Questi due temi, che mettono a rischio salute e condizioni di vita di tutti, devono necessariamente essere prese in considerazione dal mondo assicurativo, sempre attento a ciò che può influenzare la vita dei cittadini. L’obiettivo è quello di fornire la migliore copertura che sappia adattarsi alle nuove esigenze, cogliendo i rischi e valutando i vantaggi offerti dall’innovazione.

Una delle eredità più pesanti del Covid-19 riguarda la salute mentale, con un incremento delle esigenze di ritrovare il benessere psicologico. Questa nuova esigenza, unita ai mutamenti climatici, è destinata a cambiare molte aree di rischio della salute e della condizione di vita di tutti. È proprio sul “mental health” e sul “climate change” che si concentra il progetto dell’ANIA, l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, che ha sviluppato una “Innovation Antenna” pronta a intercettare tutti i segnali di cambiamento, per favorire crescita e sviluppo del settore. La nuova postazione, collocata nel cuore della Silicon Valley presso il Mind the Bridge Innovation Center di San Francisco, ha lo scopo di identificare i trend innovativi che impattano sul comparto assicurativo e monitorare gli sviluppi della rivoluzione tecnologica e digitale del settore.

Mental health

L’ANIA è particolarmente vicina al tema del benessere psicologico, che sta assumendo sempre maggiore rilevanza in ambito sociale ed economico. A tal proposito ricordiamo che Fondazione ANIA, attraverso il progetto ANIA Cares, ha istituito un particolare pronto soccorso con lo scopo di fornire immediata assistenza psicologica alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari. Un unicum a livello internazionale in un ambito di cui si parla ancora troppo poco.

Il “Mental Health” è proprio il tema su cui si concentra il primo progetto sviluppato dall’Innovation Antenna. Grazie all’ANIA Innovation Antenna è stato possibile acquisire conoscenze circa l’applicazione di metodologie di Machine Learning, che offrono la possibilità di quantificare la depressione, il livello di stress e il livello degli stati d'ansia degli individui. La prospettiva dello studio sul “Mental Health” è stata fornita da un punto di osservazione privilegiato, quello del mercato in rapida evoluzione della Silicon Valley, monitorando il livello di innovazione tecnologica in quest’area, in particolare sui nuovi modelli di business (di startup e compagnie) e sugli investimenti.

Grazie a questo lavoro, sfidante e al contempo innovativo, è stato possibile per ANIA venire a conoscenza di applicazioni di telemedicina che consentono agli assicurati di ricevere messaggi di testo, audio o video. Creare soluzioni innovative nell’ambito del “Mental Health” permetterà lo sviluppo di quei servizi che ad oggi mancano ma risultano necessari: le imprese di assicurazione potranno utilizzare il loro know-how per mitigare gli impatti dei disturbi mentali o, addirittura, prevenirli, grazie ai nuovi strumenti (come l’analisi dei big data e l’intelligenza artificiale).

L’offerta di servizi nel settore “Mental Health” del mercato americano, come emerge dallo studio condotto da ANIA Innovation Antenna in Silicon Valley, offre, nonostante le differenze evidenziate, interessanti spunti di riflessione sui potenziali benefici per le compagnie assicurative. Il primo vantaggio collegato alla prevenzione dei disturbi mentali riguarda, ad esempio, il risparmio sui costi complessivi dei sinistri malattia. Inoltre, la possibilità di raccogliere una vasta gamma di dati dai dispostivi connessi permette di stimare il rischio e consente la realizzazione di nuove coperture assicurative. Infine, consente il miglioramento del Customer Engagement, rafforzando, nel tempo, la relazione con gli assicurati.

Climate Change

L’impatto del Climate Change sull’ambiente e sulla vita degli ecosistemi è sempre più evidente. Come dimostrano le attività condotte da ANIA nella Silicon Valley, gli sforzi condivisi da organizzazioni e governi di tutto il mondo non sono riusciti a rallentare il mostrarsi delle conseguenze legate al cambiamento climatico. L’aumento della temperatura, l’innalzamento del livello del mare, la quantità di emissioni di CO2 nell’atmosfera, sono solo piccoli esempi delle conseguenze del cambiamento climatico, a cui si sommano eventi e catastrofi naturali che arrivano a devastare territori e popolazioni.

Il mondo assicurativo non è estraneo a questa nuova e urgente tendenza, che sembra impattare tanto l’ambiente quanto le persone. A partire dal 2019, il numero di richieste di risarcimenti determinati da eventi climatici è aumentato in modo esponenziale, generando una reazione diretta da parte delle compagne assicurative. Eventi naturali che fino a ieri influenzavano solo parzialmente la vita delle persone, si sono ben presto tramutati in veri e propri eventi catastrofali che causano ingenti danni sia nel comparto property che nel settore agricolo.

Fortunatamente, la tecnologia fornisce diversi elementi di valutazione del rischio necessari a garantire coperture assicurative adeguate alle nuove condizioni di vita sul pianeta. L’Antenna proposta da ANIA si concentrerà proprio sull’analisi di approfondimenti tecnologici utili al tema, così da individuare soluzioni inedite e nuove prospettive.

Nello specifico, il progetto illustrerà in dettaglio lo stato dell'arte del mercato assicurativo e delle coperture legate alla tematica ambientale e al Climate Change, approfittando dello sguardo protagonista della Silicon Valley. Verranno analizzati gli studi più significativi elaborati sul cambiamento climatico su scala internazionale, accompagnati da un’analisi di benchmark tra i fenomeni meteorologici negli Stati Uniti, in Europa e in Italia, così da comprendere a pieno l’impatto del Climate Change sulle diverse realtà continentali. Allo stesso tempo, verrà posto in esame l’ecosistema delle startup innovative che sfidano il Climate Change e i nuovi modelli di business che le caratterizzano. L’Innovation Antenna effettuerà poi un’attenta analisi sulle coperture e sui servizi offerti dalle grandi compagnie americane in questo ambito (con particolare attenzione alle polizze parametriche e ibride).

L’obiettivo dell’iniziativa è anche quello di attivare un dialogo sulle opportunità del mercato assicurativo italiano offerte dall’innovazione tecnologica, dai nuovi modelli di business e dalle coperture innovative delle grandi compagnie d’oltreoceano. Potranno beneficiarne tutte le 134 compagnie associate in Italia e anche tutti i loro clienti.

Il primato di ANIA

ANIA è una delle prime associazioni italiane ad aver predisposto una presenza stabile nella Silicon Valley, così da poter seguire più da vicino i trend dei principali ecosistemi di innovazione. Già da qualche anno, la società si è distinta per la sua intensa attività di sensibilizzazione a favore dell’innovazione, grazie all’implementazione di progetti di studio e sperimentazione nel campo della prevenzione e della mobilità. Le opportunità offerte dalla tecnologia possono e devono essere tradotte in soluzioni in grado di supportare il sistema Paese. Per questo, la decisione di aprire una Innovation Antenna in Silicon Valley rappresenta un passaggio fondamentale per poter guidare il processo di transizione già in atto.

L’obiettivo di ANIA va oltre l’analisi dei trend del comparto assicurativo: l’Innovation Antenna è stata sviluppata per poter includere nel processo di crescita anche gli ecosistemi di maggiore interesse, quali mobilità, health care, home & property e agritech.