AperiMarketing, l'evento del ClubMC mercoledì 13 aprile a Milano

Marketing Eat& Meet, un significativo appuntamento di marketing relazionale che si terrà mercoledì 13 aprile dalle ore 18.00 alle ore 20,00, presso il locale “Naturalmente a Milano Rigoni di Asiago”, in via Buonarroti 15.

Quando il Marketing diventa relazione long life, quando la relazione personalizzata si fa marketing.

Nessuno basta a sé stesso! Abbiamo bisogno degli altri! L’uomo non è un’isola ma vive in comunità e per il suo successo meglio un continente di relazioni, un mondo di contatti.

Diceva il grande Groucho Marx ironizzando con una buona dose di snobismo e con la sua comicità surreale: “Non entrerei mai a far parte di un club che accettasse uno come me!”.

ClubMc, la mission? Connecting Manager

Appartenere a un Club (professionale come ClubMC, culturale, artistico) dà prestigio e conoscenze che alla fine fanno bene alla mente, al cuore e al portafoglio.

La Mission del ClubMc è “Connecting Manager” a significare il poter aprire sincere relazioni e confronti professionali con altri colleghi che condividano gli stessi principi etici e d’azione nonché sviluppare e incentivare la capacità di “fare network”.

Sovvengono a tal proposito le parole di Jeremy Rifkin, che ha ispirato la nascita del ClubMC, guru mondiale della futurologia economica e Presidente di The Foundation on Economic Trends di Washington D.C.: “Il reale valore nel terzo millennio delle aziende e dei manager che le dirigono non sarà il fatturato che essi producono bensì il numero e la qualità delle relazioni da essi instaurati con i propri target interlocutori e di riferimento interni ed esterni”.

Persino i più qualificati ed esperti orientatori, recruiters e professionisti delle risorse umane consigliano ai giovani laureati in cerca di una nuova occupazione o a chi desidera cambiare azienda di crearsi un network professionale per intercettare occasioni di lavoro che non entrano a far parte dei circuiti tradizionali di ricerca, ma circolano nella rete di contatti tra le persone, reali o digitali attraverso il passaparola, le referenze, collaborazioni occasionali.

Club del Marketing e della Comunicazione, l'evento Aperimarketing

Aperimarketing è un grande evento ’social’ del Club del Marketing e della Comunicazione, che ha per mission “Connecting Manager”, ovvero sviluppare rapporti personali e professionali tra i soci e confronti reciproci atti a far nascere proficue collaborazioni reciproche, per attivare new business e dar vita a relazioni personalizzate utili e proattive, impostate sulla conoscenza e fiducia umana di ogni individuo, prima ancora che sulla fiducia professionale. In sintesi, implementare la capacità di “fare rete” in modo reale e proattivo, non virtuale come è in uso con i social

Un aperitivo/buffet in ambiente friendly tra manager della Mar-Com Community, imprenditori, professionisti, consulenti, creativi, stilisti, promoter, marketer, comunicatori, designer, influencer, artisti, modelle, personaggi dello spettacolo, dell’arte e della cultura, campioni dello sport, produttori discografici, cinematografici, tv e radio, giornalisti, blogger, e modaioli per divertirsi e creare networking

E dunque più siamo, meglio stiamo! E' possibile portare amici, colleghi, clienti. Presentarsi accompagnati dai biglietti da visita

Per ulteriori info e conferme (necessarie)info@clubmc.itmobile 393 9402049

Partner ufficiali

Party Round Green – Royal Time – Diretta Attiva – Maimone Communication -

Aleam Handmade - Studio Giorgio Vizioli e Associati – Gruppo Miriam Forte Associati - 4marketing.com

Media Partner:

Marketing Journal – Il Giornale delle Partite Iva –Media Key – I Piaceri della Vita

Itinerari dei Sapori – Free Time Magazine - Beesness - Foodaffairs– Promotion Magazine

Partner Associativi:

IAA – Adico

