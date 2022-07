ASPI, Free to X: lanciato servizio di controllo velocità sull'app

ASPI, l'app Free to X si arricchisce del servizio 'Notifiche Tutor' per il controllo della velocità autostradale

L’app di Free to X, Società controllata del Gruppo Autostrade per l’Italia, è stata arricchita di una nuova funzionalità gratuita: le Notifiche Tutor che aiutano i clienti a tenere sotto controllo la propria velocità media lungo la rete autostradale gestita da ASPI. Una volta attivata la funzionalità, all’interno della sezione Viaggio della app, il cliente riceve una notifica quando è in prossimità di una tratta Tutor e un segnale acustico in caso di superamento della velocità consentita: in questo modo potrà tenere sotto controllo la propria velocità media e il rispetto dei limiti sulla specifica tratta percorsa.

Il lancio del servizio Notifiche Tutor si inserisce nell’ambito dello sviluppo di nuovi servizi che Free To X sta sviluppando per Autostrade per l'Italia, al fine di offrire ai clienti in viaggio un continuo miglioramento della customer experience. Le Notifiche Tutor seguono l’introduzione del Cashback con Targa (rimborso pedaggio) e della lettura dell’ID scontrino: entrambe funzionalità che hanno lo scopo di semplificare la richiesta del rimborso anche per chi paga il pedaggio con carte o contanti. Nell’ambito del servizio Notifiche Tutor, l’indicazione del superamento della soglia standard fa riferimento alla velocità autostradale consentita in condizioni standard e non corrisponde necessariamente al limite applicato alla specifica tratta Tutor, nel momento in cui viene percorsa o alla classe del veicolo che la percorre, per cui è sempre importante prestare attenzione alla segnaletica presente lungo la strada.