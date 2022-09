B&P Group nominato advisor in Francia e Germania per Hitachi Rail

B&P Group nominato advisor per la comunicazione e le relazioni con i media in Francia e Germania per il gruppo ferroviario Hitachi Rail

Barabino & Partners, tramite la propria controllata B2P Communications Consulting GmbH, con sedi a Parigi, Berlino e Monaco di Baviera, è stata nominata advisor per la comunicazione e le relazioni con i media in Francia e Germania a supporto del gruppo ferroviario Hitachi Rail. Quest'ultimo è un player globale nel settore ferroviario, un gruppo integrato capace di offrire veicoli per il trasporto ferroviario, materiali rotabili, sistemi di segnalamento e tecnologia digitale, attività di service & manutenzione, con una presenza in 38 paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Spagna, Italia, Germania, Grecia e Danimarca. L’incarico affidato a Barabino & Partners è quello di rafforzare ulteriormente il flusso di comunicazione in corso tra il fornitore globale di soluzioni ferroviarie e i media europei per sostenere i suoi importanti progetti di crescita.

Il sostegno di B2P a Hitachi Rail prende il via questa settimana alla fiera mondiale della mobilità InnoTrans di Berlino. In quest’occasione Hitachi Rail presenta nella capitale tedesca, insieme al partner strategico Trenitalia, Blues Train il suo nuovo treno regionale ibrido a batteria, costruito in Italia. Il mandato ricevuto da Hitachi Rail rappresenta per Barabino & Partners un ulteriore passo di consolidamento delle sinergie operative sul mercato europeo, avviate grazie all’acquisizione di B2P Communications Consulting GmbH all’inizio del 2022. Il Gruppo B&P impiega attualmente oltre 140 persone in 8 uffici: Milano, Roma, Genova, Berlino, Monaco, Parigi, Londra e New York e ha superato i 19 milioni di euro di fatturato.

Barabino & Partners, Società Benefit, è la più importante agenzia italiana nel mercato della consulenza in comunicazione d’impresa, con oltre 140 dipendenti e collaboratori e ricavi superiori agli oltre 19 milioni di euro. È anche l’unico gruppo italiano che opera nel campo della comunicazione integrata e del digital, presente in maniera diretta sui mercati esteri, grazie alle sue sedi di Londra, Berlino e New York. Dal 2022, con l’integrazione di B2P Communications Consulting GmbH, entra nel mercato francese con l’ufficio di Parigi e raddoppia la sua presenza in Germania, con gli uffici di Berlino e Monaco. Da anni ai vertici delle classifiche internazionali di Mergermarket, la società si posiziona tra le prime 10 realtà del settore a livello mondiale.