Banca Progetto supporta le PMI nel processo di quotazione

Banca Progetto e Aetos Partners: l'accordo prevede plafond di finanziamenti che copre tutte le fasi di quotazione

Banca Progetto, challenger bank specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, e Aetos Partners, boutique di consulenza strategico-finanziaria orientata al mondo delle PMI e degli operatori finanziari che con esse si relazionano, annunciano di aver firmato un accordo di collaborazione innovativo per supportare le aziende nel loro percorso verso la quotazione all’Euronext Growth Milan. L’accordo prevede che Banca Progetto metta a disposizione delle aziende affiancate da Aetos un plafond di finanziamenti necessari per poter affrontare l’iter di quotazione e gestire il periodo successivo. L’accordo include una tipologia di finanziamento per ciascuna delle seguenti fasi: avvicinamento al percorso di quotazione (ad es. lo studio di fattibilità), quotazione, miglioramento della leva finanziaria nella fase di post-quotazione.

“Il nostro obiettivo è quello di diventare il punto di riferimento delle piccole e medie imprese italiane offrendo soluzioni semplici, veloci e personalizzate per tutti i loro progetti di crescita, compresa la quotazione. Per questo abbiamo aderito subito a questo accordo con Aetos che è un advisor strategico e finanziario di grande esperienza nel settore” commenta Paolo Fiorentino, Amministratore Delegato di Banca Progetto.

Euronext Growth Milan è il mercato di Borsa Italiana rivolto alle piccole e medie imprese con un elevato potenziale di crescita, che spesso operano in segmenti di nicchia con un ruolo significativo a livello globale, in cerca di capitali per finanziarsi. Poiché la crescita di tali imprese svolge una funzione fondamentale per il progresso dell’economia, assume particolare importanza il loro accesso a mercati in cui possano reperire i finanziamenti necessari per l’innovazione e lo sviluppo. La quotazione su Euronext Growth Milan è una scelta chiave per il futuro delle eccellenze italiane piccole e medie perché offre una soluzione per reperire capitali che, in un contesto sempre più complesso, sono necessari affinché possano acquisire vantaggi competitivi che includono un rafforzamento patrimoniale e un business plan strategico di medio periodo.

Euronext Growth Milan è dedicato a società nella fase early stage, che cercano investitori di venture capital, nonché a società affermate e solide alla ricerca di nuove fonti di capitale, per espandere ulteriormente il loro business.