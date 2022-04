Banca Widiba promuove inclusione femminile in ambito finanziario

“Donne e Denaro: una sfida per l'inclusione”, la fotografia del report targato Banca Widiba e Università Cattolica di Milano

Un terzo delle donne in Italia non percepisce fonte di reddito e altrettante considerano le proprie conoscenze in ambito finanziario ancora insufficienti, nonostante la percezione (comune a uomini e donne) di avere la stessa capacità nella gestione del denaro e pari nozioni di educazione finanziaria ricevute in famiglia. È questa parte della fotografia scattata dalla ricerca della durata di più di un anno "Donne e Denaro: una sfida per l'inclusione", avviata da Banca Widiba in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e presentata oggi presso la sede milanese dell'Ateneo. L'indagine ha permesso, per la prima volta in Italia, una profonda comprensione dei fattori che, ancora oggi, ostacolano le donne nella gestione del denaro. La ricerca ha inoltre permesso di comprendere meglio le credenze stereotipiche che riguardano questo ambito e che influenzano profondamente atteggiamenti e comportamenti finanziari delle persone.

Punto di partenza dell'indagine multi-metodo è stata un'analisi della letteratura, a cui è seguita una ricerca qualitativa, con focus group che hanno coinvolto le donne e i Consulenti finanziari, e una quantitativa su oltre 2000 persone, a cui hanno fatto seguito più studi sperimentali. La ricerca terminerà infine con la messa a punto di laboratori utili a proporre soluzioni concrete per colmare i gap finanziari esistenti. L'evento di presentazione delle ricerca ha visto gli interventi di Antonella Sciarrone Alibrandi, Pro-rettore Vicario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e di Marco Marazia, direttore generale di Banca Widiba, con i contribuiti di Claudia Manzi, Ordinaria di Psicologia Sociale all'Università Cattolica del Sacro Cuore e responsabile scientifica del progetto, Magda Bianco, Capo del Dipartimento Tutela clientela ed educazione finanziaria di Banca d'Italia, Giovanna Boggio Robutti, Direttrice Generale di FEduF (ABI), Edoardo Lozza, Ordinario di Psicologia del Lavoro, Claudio Lucifora, Ordinario di Economia Politica e Francesca Marchelli, Direttrice Comunicazione di Banca Widiba.

"Come Banca il nostro impegno è da sempre quello di promuovere iniziative volte alla creazione di una vera e propria cultura finanziaria che garantisca pari opportunità nella gestione dei risparmi" dichiara Marco Marazia, direttore generale di Banca Widiba. "La fotografia che ci restituisce la ricerca mostra un gap relativo al rapporto col denaro ancora da colmare fra uomini e donne nel nostro Paese. A partire da questa evidenza, la industry finanziaria può svolgere un ruolo da protagonista nel farsi promotrice dell'abbattimento degli stereotipi legati al genere, anche grazie alla capacità di fare sistema insieme a tutti gli attori coinvolti, da chi si occupa costantemente di supportare l'educazione finanziaria al mondo della ricerca scientifica".

"Le forme del divario tra uomini e donne in Italia si diramano in molte direzioni. Molto spesso ci occupiamo di stereotipi legati alle scelte lavorative, ai percorsi di carriera. Con questa ricerca siamo andati al cuore di un altro importante, ma forse trascurato, ambito: quello della gestione del denaro e dei risparmi", dichiara Claudia Manzi, Ordinaria di Psicologia Sociale all'Università Cattolica del Sacro Cuore e responsabile scientifica del progetto.