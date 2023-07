Bonaccorsi:“Puntiamo a nuove strategie e sinergie sui mercati internazionali”

“Yobee è sempre più proiettata verso i mercati internazionali, in un’ottica di sinergia operativa con le altre società del nostro gruppo.

L’obiettivo è quello di sviluppare nuove strategie sul fronte della pianificazione digitale e della content distribution, con campagne dirette a target mirati e attraverso l’influencer marketing, in ogni caso rivolgendoci all’industry del digitale nel suo complesso, dai social media alle community”. Così Alessandro Bonaccorsi, Ceo del digital hub Yobee che, assieme alle altre società del gruppo, punta quest’anno a traguardare un fatturato complessivo superiore agli 11 milioni di euro. Tra le leve di crescita anche un nuovo percorso di sviluppo con un respiro internazionale, con progetti e iniziative che trovano spazio non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti e Sud America. Un impegno a 360 gradi, che Yobee massimizza attraverso il lavoro delle altre realtà imprenditoriali che fanno parte del gruppo, ovvero l’agenzia creativa unconventional Keyformat e quella specialista dell’influencer marketing e talent agency InfluAction (acquisita al 52%), arrivate dopo la fusione per incorporazione con Mediamob.

“Stiamo strutturando Yobee con risorse qualificate, professionali, in grado di affrontare in maniera brillante le sfide del futuro in un settore, quello dell’industry del digitale, in rapida e costante crescita. Servono competenze, specializzazioni, una visione ampia del mercato di riferimento, capacità di comunicazione e creatività nella costruzione dei contenuti da veicolare e promuovere. Lavoriamo per creare i presupposti per guardare al futuro con una nuova cultura del digitale” spiega Bonaccorsi, precisando che “con Yobee definiamo, gestiamo e implementiamo campagne pubblicitarie su qualsiasi canale, con qualsiasi formato, per massimizzare la capacità di ingaggio, seguendo lo sviluppo e l’ottimizzazione degli asset digitali, compresi l’e-commerce e i social”.