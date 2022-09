BPER Banca torna operativa a Cantiano con lo sportello mobile

Alluvione Marche: a Cantiano il camper mobile di BPER Banca consente ai cittadini di svolgere le principali operazioni bancarie

BPER Banca torna operativa a Cantiano (PU) grazie all’attivazione di un camper aziendale di continuità operativa, dove sono state trasferite le attività bancarie che prima erano erogate dalla filiale di Via IV Novembre 1, chiusa nei giorni scorsi a causa dei forti danni subiti a seguito dell’alluvione. I cittadini potranno così svolgere temporaneamente le principali operazioni attraverso i servizi offerti dal camper mobile, posto presso l’adiacente Piazza Luceoli.

Nel frattempo, il Servizio tecnico di BPER è all’opera per le necessarie verifiche, in accordo con le autorità competenti, in modo da consentire la riapertura della filiale nel più breve tempo possibile.

Per alleviare i disagi delle famiglie e delle imprese che hanno subito pesanti danni provocati dall’alluvione, BPER Banca ha messo a disposizione una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinari: fino a 20 mila euro per i consumatori e 100 mila euro per i non consumatori, di durata fino a 36 mesi. Per importi non superiori ai 10 mila euro verrà applicato il tasso zero per i primi sei mesi. Le domande potranno essere avanzate fino al 31 marzo 2023.