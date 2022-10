In occasione della giornata mondiale della salute mentale, si è tenuta la cerimonia di premiazione “CEOforLife Lundbeck Awards: La Salute Parte Dal Cervello”,

il contest lanciato da CEOforLIFE, community che aggrega CEO e Presidenti delle più importanti aziende italiane e multinazionali, e Lundbeck Italia, per far emergere le best practices messe in campo dalle aziende sul tema della salute mentale.

In questa cornice, il CEO di Teleperformance Italy Group, Diego Pisa, è stato insignito di questo prestigioso premio per il progetto “Well-being inside”, iniziativa di welfare aziendale offerta ai dipendenti di Teleperformance Italia, con il supporto degli psicologi di Fondazione Soleterre.

Con questo progetto si mette a disposizione dei dipendenti di Teleperformance Italia uno sportello di ascolto psicologico, nato nel 2021 durante il periodo della pandemia e del lockdown, mesi nei quali la quotidianità e le abitudini sono state stravolte, per soddisfare un bisogno sempre maggiore di ascolto e di condivisione.

L’iniziativa, avviata con una fase di test nel maggio 2021, ha riscosso molto successo nella popolazione di Teleperformance Italia: il 90% delle risorse che ha utilizzato il servizio, infatti, ha espresso un feedback positivo sull’iniziativa apprezzando in particolare la gratuità del servizio, la disponibilità e la professionalità degli psicologi. Ad oggi sono state già organizzate 408 sessioni individuali, riuscendo a coinvolgere risorse che ricoprono diversi ruoli aziendali (dai quadri agli impiegati, dai team leader agli agenti telefonici) e 6 incontri di gruppo.

Teleperformance Italia continua a dimostrare il suo impegno e la sua dedizione nel mettere al centro delle proprie strategie aziendali il lavoratore e il suo benessere psico-fisico ed il progetto “Well-being inside” sottolinea come la multinazionale è attenta al benessere mentale delle proprie persone, aspetto che incide sulla performance e sul benessere organizzativo dell’intera azienda.