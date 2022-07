Chaberton Partners vola verso il raddoppio del fatturato nel 2022

Chaberton Partners prosegue il suo percorso di sviluppo con un'accelerazione della crescita del fatturato e una nuova sede a Milano

Chaberton Partners, società fondata a Lugano e attiva nel settore human capital, prosegue il suo percorso di sviluppo con una sensibile accelerazione della crescita del fatturato, valorizzando i nuovi importanti ingressi degli ultimi mesi e l’espansione geografica in Europa, inclusa la nuova sede di Milano in piazzale Liberty, inaugurata nei primi mesi del 2022. La società è stata fondata nel 2017 dall’attuale CEO Christian Vasino e, dopo il risultato positivo del 2021, chiuso con un fatturato di 10,8 milioni di franchi svizzeri più che doppio rispetto al 2020 (4,9 milioni), al giro di boa di metà anno può già prevedere una crescita analoga anche nel 2022, con una previsione di chiusura dell’anno superiore a 20 milioni di franchi svizzeri.

Fanno parte di Chaberton Partners circa cento persone e la società vanta un portafoglio di professionisti di grande rilievo nell’executive and professional search che, forte di background diversificati e internazionali, ha gestito negli ultimi 12 mesi 700 progetti per oltre 400 aziende, in 20 paesi diversi, tra cui alcuni importanti progetti di ricerca di Amministratori Delegati e decine di posizioni strategiche di prima linea in aziende imprenditoriali italiane e multinazionali.

Un team che vede molti italiani nelle posizioni chiave e alla cui guida, insieme al CEO Christian Vasino, si trovano Massimo Picca, Senior Equity Partner, Paola Maria Caburlotto, Equity Partner, Gianluca Scarpa, Managing Director Chaberton Professionals Italy and South Switzerland e Luis Granato, Managing Director Chaberton Professionals DACH, ai quali nella prima parte del 2022 si è aggiunto Andrea Giudici, in qualità di Equity Partner.

In parallelo alla crescita del business, nel corso di questi anni Chaberton Partners non solo ha fortemente rafforzato la sua presenza sul territorio italiano ma ha anche ampliato la sua azione in Svizzera con le sedi di Lugano, Ginevra e Zurigo, a cui si è aggiunto l’ufficio austriaco di Vienna.

Christian Vasino, CEO di Chaberton Partners, commenta: “La crescita del nostro business negli ultimi due anni ci rende orgogliosi del percorso fatto fino ad oggi, ma allo stesso tempo ci sfida a raggiungere obiettivi più ambiziosi, in Italia come all’estero. Oggi abbiamo una presenza ancora più forte in Italia ma, grazie alle nuove sedi aperte tra Svizzera e Austria, stiamo continuando a rafforzare anche la nostra posizione internazionale. Allo stesso tempo il nostro team si è fortemente rafforzato con l’ingresso di professionisti di grande caratura che contribuiranno alla nostra ulteriore espansione. È stato inoltre un anno dove la partnership con alcuni importanti fondi di private equity, che ci hanno conferito progetti di ricerca di top management nelle aziende presenti nei loro portafogli di investimento, ha ulteriormente consolidato la nostra crescita.”