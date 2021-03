Comin & Partners, l’evento online sull’equilibrio di genere

Comin & Partners propone un confronto intergenerazionale su equilibrio di genere e leadership inclusiva

In occasione della Giornata internazionale delle donne, Comin & Partners, che tra i suoi elementi distintivi ha anche la grande sensibilità verso la parità di genere, con una “quota rosa” oltre il cinquanta per cento, promuoverà un confronto intergenerazionale sul tema dell'equilibrio di genere attraverso l’evento online "Leadership femminile: questione di genere o attitudine trasversale?", in programma lunedì 8 marzo dalle ore 18:00, su Zoom.

L’evento vedrà diversi studenti universitari intervistare Silvia Sciorilli Borrelli, Corrispondente italiana del Financial Times e Andrea Scotti Calderini, Co-Founder e CEO di Freeda Media, sul tema dell’equilibrio di genere e della leadership inclusiva.

A seguire, interverranno Valentina Picca Bianchi, Presidente Nazionale Donne Imprenditrici - Fipe Confcommercio, Stefania Pompili, Amministratore Delegato Sopra Steria Italia e Emanuela Trentin, Amministratore Delegato Siram Veolia, offrendo un contributo ispirazionale a partire dalle rispettive esperienze professionali di donne con incarichi dirigenziali.

L'obiettivo dell’evento è, infatti, quello di coinvolgere attivamente le nuove generazioni per raccogliere interrogativi, proposte, idee e stimolare il confronto rispetto al concetto di leadership inclusiva con esperti e professionisti del mondo dell’informazione e dell’impresa.