Daikin, Il benessere è in ogni respiro: il nuovo spot che sensibilizza l’importanza della qualità dell’aria

Grassi, Daikin Italia: “Daikin, in quanto specialista del clima, vuole farsi promotore di benessere, cercando la giusta chiave di lettura per sensibilizzare sulla consapevolezza della qualità dell’aria"

Niente è più importante dell’aria e Daikin, leader mondiale nei sistemi di climatizzazione e riscaldamento per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, torna in comunicazione con una nuova campagna che ha l’obiettivo di riposizionare il brand sul tema del benessere. Daikin si propone come specialista del clima e del comfort, garantendo benessere attraverso i prodotti della gamma di climatizzazione e purificazione dell’aria.

Le persone passano più del 90% del loro tempo in spazi chiusi. Non tutti sanno che l’aria indoor è più inquinata di quella outdoor; per questo la nuova campagna Il benessere è in ogni respiro mette in scena l’aria di casa spiegando come questa influenzi la vita, la salute e la serenità delle persone. La scelta strategica della campagna conferisce a Daikin un punto di vista autorevole e consapevole sull’aria che si respira, rappresentandola come un elemento fondamentale per la vita delle persone.

La campagna è un racconto scandito dal respiro dei protagonisti, che sulle note di Sul Bel Danubio Blu, genera sui loro corpi paesaggi naturali ispirati alla purezza dell’aria. Al centro del racconto la gamma di climatizzatori e purificatori, prodotti che esprimono a pieno il concetto di benessere dell’aria.

“Da sempre Daikin, in quanto specialista del clima, si impegna per migliorare il comfort della casa. Con questa campagna, vogliamo farci promotori di benessere, cercando la giusta chiave di lettura per sensibilizzare sulla consapevolezza della qualità dell’aria. Un approccio sicuramente innovativo che vuole restituire a Daikin una veste ancora più memorabile, che segna un nuovo punto di partenza” spiega Andrea Grassi, nuovo Direttore Marketing di Daikin Italia.

“Siamo orgogliosi di firmare questa campagna e di accompagnare Daikin in questa nuova fase della sua comunicazione incentrata sull’esplosione di una purpose così importante. È il punto di arrivo di un percorso fatto insieme che passa attraverso un riposizionamento anche nel tono di voce: abbiamo abbandonato l’ironia storica di Daikin per trattare un tema così attuale con la giusta autorevolezza e abbiamo ricercato un linguaggio visivo iconico, in grado stabilire leadership e dare coerenza alla brand experience su tutti i canali” commenta Nicola Gotti, Chief Creative Officer e Associate Partner di Bitmama, agenzia creativa del gruppo Reply, in riferimento all’idea di art direction che porta la natura all’interno del respiro dei protagonisti: una doppia esposizione che traduce in metafora visiva il benessere dell’aria.

La campagna – pianificata da Media Italia – è in TV con uno spot da 30’’ dal 17 marzo fino a fine mese sulle principali emittenti televisive (Mediaset, La7, Discovery e SKY). Con un approccio integrato, la pianificazione si estende anche al mondo social e digital.