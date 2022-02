Deutsche Bank, Flenkenthaller entra nella squadra del PB&WM

Deutsche Bank, Paula Flenkenthaller è la nuova Senior Banker del team di Milano

Continua a crescere la squadra italiana del Private Banking & Wealth Management (PB&WM) di Deutsche Bank, che si arricchisce con l’arrivo di Paula Flenkenthaller, una professionista di alto standing che lavorerà come Senior Banker nel team di Milano a riporto di Massimo Furno.

Nata a Milano, doppia cittadinanza italiana e austriaca, laurea in Giurisprudenza, Flenkenthaller vanta un’esperienza di circa trent’anni nel wealth management. Proviene da Credit Suisse, dove negli ultimi dieci anni, in qualità di dirigente, ha seguito family office, imprenditori e professionisti, affiancandoli nelle scelte riguardanti il patrimonio, con l’obiettivo di ottimizzarne gli aspetti finanziari, fiscali e di governance. Ha cominciato la sua carriera a Milano in Citigroup per poi passare in Bnp Paribas, dove tra le altre specializzazioni si è anche occupata di art advisory in coordinamento con il dipartimento di arte del Gruppo a Parigi.

Roberto Coletta, Head of PB&WM e responsabile della Bank for Entrepreneurs per l’Italia, ha dichiarato: “L’ingresso di Paula, una delle figure più apprezzate e stimate del settore a cui va il nostro più caloroso benvenuto, è un’ulteriore dimostrazione dell’attrattività della nostra piattaforma per i tanti professionisti che vogliono offrire un reale valore aggiunto ai propri clienti e che stanno rafforzando il posizionamento di Deutsche Bank come banca di riferimento per gli imprenditori e le loro famiglie sul mercato italiano”.