Engel & Völkers chiude il 2023 con oltre un miliardo di euro di fatturato

Engel & Völkers conclude il 2023 con oltre 1 mld di fatturato

Engel & Völkers, Gruppo leader nel settore dell’immobiliare di pregio, ha chiuso il 2023 con un fatturato pari a oltre un miliardo di euro. Nonostante le difficili condizioni di mercato, e sebbene i ricavi da commissione siano leggermente diminuiti da 1,2 miliardi di euro nel 2022 a 1,1 miliardi, il Gruppo ha registrato performance nettamente migliori rispetto alla media del settore.



“Nel 2023 abbiamo consolidato la nostra leadership nei principali mercati immobiliari, e questo risultato dimostra la validità del nostro modello di business anche in contesti complessi”, ha affermato Jawed Barna, CEO di Engel & Völkers. “Grazie alle nostre competenze nell’ambito della consulenza personalizzata e all’impiego di tecnologie digitali innovative, abbiamo potuto sviluppare appieno il nostro potenziale, rafforzando ulteriormente il vantaggio competitivo del Gruppo. Da quando sono saliti i tassi di interesse, la sfida dell'intermediazione immobiliare è stata consolidare le aspettative di prezzo di acquirenti e venditori". "Oltre a servizi su misura, la clientela richiede soluzioni di finanziamento personalizzate e da questo punto di vista, nell’attuale contesto di mercato, i nostri clienti possono beneficiare di servizi su misura attraverso Engel & Völkers Finance”, ha proseguito Jawed Barna.



Grazie, inoltre, ai continui investimenti nelle nuove tecnologie, Engel & Völkers mette a disposizione dei propri consulenti numerose soluzioni progettate per migliorare la customer experience: dai tour virtuali degli immobili all’home staging digitale fino ai video realizzati tramite droni per una fruizione dettagliata delle proprietà. Con il lancio del nuovo sistema di CRM, l’implementazione di una nuova piattaforma per la gestione dei lead e la realizzazione di un nuovo sito web con percorsi dedicati agli utenti, l’azienda conferma la volontà di investire sul cliente finale.



A causa della recente stabilizzazione dei tassi di interesse, a medio termine il mercato immobiliare subirà un rallentamento. La competenza, l’esperienza e l’eccellenza professionale saranno quindi fattori fondamentali per rafforzare la fedeltà dei clienti e conquistare ulteriori quote di mercato. Proprio per questo, nel 2024, il Gruppo si impegna a mantenere una formazione di alto livello per i consulenti che collaborano con il Brand Engel & Völkers: "Offriamo un ampio portafoglio internazionale di immobili appartenenti al segmento premium, una piattaforma digitale di alto livello e interessanti opportunità di guadagno: grazie alla nostra leadership nel mercato, continueremo ad attrarre i migliori esperti nel comparto immobiliare e proseguiremo il nostro progetto di espansione a livello globale, fornendo ai clienti un servizio tailor-made", ha concluso Barna.