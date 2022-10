Euronics Italia, due nuovi ingressi al vertice del Gruppo

Euronics Italia: Laura Ferrario è il nuovo CFO e Umberto Tesoro guiderà la neonata divisione Digital

Euronics, il gruppo italiano leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica, annuncia l’ingresso di Laura Ferrario con l’incarico di Chief Financial Officer e di Umberto Tesoro con il ruolo di Digital Director. Entrambi i manager riporteranno all’Amministratore Delegato, Massimo Dell’Acqua, e coordineranno i rispettivi team.

Laura Ferrario avrà la responsabilità del coordinamento di tutte le funzioni relative all’area amministrativa e finance (incluso il controllo di gestione di Euronics Italia) e dello sviluppo dei nuovi progetti che interesseranno le funzioni di sua competenza. La manager vanta un solido percorso professionale che le ha permesso di sviluppare una forte esperienza nel supporto al business, anche in ambienti internazionali di realtà multinazionali come IVM Chemicals, Unilever, ADP e NCR, fortemente dinamiche e strutturate. Grazie alla conoscenza maturata in questi contesti è stata chiamata a guidare progetti di riorganizzazione di processi finanziari, introducendo elementi di forte rinnovamento.

Euronics ha inoltre chiamato Umberto Tesoro a guidare la neonata divisione Digital che avrà l’obiettivo primario di contribuire all’implementazione di nuovi processi legati all’ecosistema digitale del Gruppo e allo sviluppo del sito e-commerce, della conversione in vendite dirette e del servizio “Prenota&Ritira”. Umberto Tesoro ha sviluppato forti competenze in ambito e-commerce e digital marketing, ricoprendo posizioni di responsabilità in importanti realtà come Geox, Philipp Plein, Trussardi e GCDS. Svolge inoltre attività di docenza presso l’Università Cattolica e il MIP del Politecnico di Milano.