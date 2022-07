FCA Bank si evolve nella nuova branch tedesca del Gruppo

FCA Bank Deutschland GmbH opererà con il nome di FCA Bank Niederlassung Deutschland

Continua lo sviluppo dinamico del Gruppo FCA Bank in Europa. Nell'ambito della nuova strategia di mobilità, il Gruppo FCA Bank sta convertendo alcune controllate estere in branch. A partire dal 1° luglio, FCA Bank Deutschland GmbH sarà incorporata nella sua capogruppo, FCA Bank S.p.A., e da quel momento opererà con il nome di FCA Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland. Questa riorganizzazione è l’ultimo step di un processo che ha già toccato altri Paesi europei, come Francia e Portogallo nel 2021, Polonia nel 2020 e Belgio nel 2018.

FCA Bank Deutschland, una delle più antiche banche del settore automobilistico, opera con successo sul mercato tedesco dal 1929. Oggi è uno dei principali fornitori di servizi finanziari nel settore automobilistico a livello nazionale e collabora con alcuni dei più importanti marchi automobilistici, oltre che con diversi produttori di camper e caravan leader in Europa. Inoltre, in quanto promotrice di nuove soluzioni di mobilità, l'azienda di Heilbronn è altamente digitalizzata, orientata al futuro e innovativa.

La nuova branch aggiungerà un importante tassello alla strategia di FCA Bank volta a di consolidare la propria presenza sul mercato internazionale, ampliando la propria rete bancaria europea. Inoltre, questa trasformazione consentirà alla Banca di rendere ancora più efficienti i propri processi organizzativi e di gestione della clientela. FCA Bank Deutschland porterà avanti le attività creditizie nelle loro diverse forme, secondo i principi di sana e prudente gestione tipici dell'attività bancaria, sostenendo attivamente le operazioni di vendita e marketing del Gruppo e dei suoi partner automobilistici.