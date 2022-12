Filetteria Italiana cerca risorse sulla piattaforma Crowdfundme

Crowdfundme, la Filetteria Italiana è alla ricerca di risorse:

previste 10 nuove aperture tra Italia e estero nei prossimi due anni

La Filetteria Italiana, l’unico ristorante che ha in menù 17 varianti di filetto delle migliori carni provenienti da tutto il mondo, approfitta dell'aiuto di Crowdfundme per espandere la propria attività in Italia e all’estero, mettendosi alla ricerca di nuove risorse. Online dal 19 dicembre 2022 fino al 19 febbraio 2023, l’operazione ha un obiettivo minimo di raccolta di 500 mila euro e uno massimo di 1,5 milioni di euro. L'intero ricavato verrà utilizzato per portare avanti gli obiettivi principali dell'impresa: avviare il percorso di espansione e aprire 10 nuovi ristoranti a Roma, Torino, Varese e Como; investire una parte della raccolta in un sistema di CRM per ottimizzare la gestione dei processi di acquisto, selezione e vendita; aumentare gli investimenti nella robotica e nell’Intelligenza artificiale con il fine di automatizzare i processi culinari.

Edoardo Maggiori, ceo e founder di Filetteria Italiana (nominato da Forbes tra i 100 under 30 più influenti di Italia), affiancato dal CFO Andrea Lupo (socio e co founder), dal CBO Fabrizio Frombola e dal Marketing Manager Giorgio Bisi, puntano a ristrutturare parte dell'attività. Grazie alla raccolta fondi, il progetto di Intelligenza Artificiale diventerà il cuore pulsante delle cucine e della distribuzione della materia prima ai vari punti vendita. La tecnologia, che sarà messa in opera successivamente alla campagna di raccolta fondi con previsione per il 2025, si chiama Kitchen Robot ed è l’unico esempio di cucina automatizzata intelligente in Italia. Il sistema si basa sulle intelligenze artificiali e consente la massimizzazione della qualità del prodotto e la totale assenza di sprechi: è una vera e propria cucina automatizzata e intelligente che è in grado di cuocere più alimenti diversi e garantire l’assenza di errori.

Oggi, Filetteria Italiana ha 6 ristoranti all’attivo, tutti sulla piazza di Milano, e in tre anni ha segnato un incremento del fatturato del 253 %, andando a chiudere il 2022 con 7,5 milioni di euro di ricavi. Edoardo Maggiori, ceo di Filetteria Italiana, ha dichiarato: “Siamo attivi in un settore, quello della ristorazione, che solo in Italia produce 68 miliardi di fatturato nel 2021, un’attività economica che è cresciuta del 20% rispetto all'anno precedente. Vuol dire che se investo 10 euro oggi ne ho 40 tra tre anni. Ecco perché abbiamo avviato questo crowdfunding e perché vi consigliamo di seguirci e avere fiducia nel nostro progetto”.

Nel 2021, grazie ad un approccio orientato al digitale e grazie allo sviluppo di un software proprietario per la realizzazione dell’impasto, Filetteria Italiana è diventata una PMI Innovativa. Questo riconoscimento agevola il percorso di reperimento delle risorse tramite il crowdfunding. Infatti, come previsto dalla normativa, il crowdfunding per le Pmi innovative prevede una fiscalità agevolata e l’esenzione del capital gain all’exit. In particolare, per le persone fisiche che investono in una PMI innovativa spetta una detrazione dall’imposta sul reddito (IRPEF) pari al 30% dell’investimento.

Seguendo la logica premiante del crowdfunding, il team di Filetteria Italiana ha scelto di offrire dei premi speciali per i primi 50 investitori che vorranno investire attraverso la piattaforma Crowfundme. A chi investirà la quota minima di 500 euro sarà riservata una gift card da 100 euro e degustazione menu con manager team; per gli investitori da 15 mila euro è prevista una gift card 500 euro, insieme alla degustazione menù Filetteria con manager team e alla box coltello per carni pregiate personalizzata con cifre incise; per i top investor da 30 mila euro, infine, la gift card sarà di 1000 euro, insieme alla degustazione menù Filetteria con Founder Edoardo Maggiori e alla box coltello per carni pregiate personalizzata con cifre incise.