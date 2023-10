Fotovoltaico, vexuvio: previsti investimenti per 1,5 mld nei prossimi 3 anni

vexuvo investirà nei prossimi tre anni 1,5 miliardi di euro nel settore fotovoltaico: 80 nuovi impianti in 13 regioni

vexuvo, il nuovo operatore italiano per la generazione e la gestione di energia rinnovabile, ha annunciato un ampio piano di investimenti in Italia nel fotovoltaico: 1,5miliardi di euro, con l’obiettivo di raggiungere oltre 20 milioni di euro di utili già nel 2026. Il piano industriale prevede la produzione di 1,5 GW di energia rinnovabile nel prossimo triennio e l’installazione di 80 nuovi impianti in 13 Regioni italiane, isole comprese. Gli impianti saranno distribuiti per il 35% al Nord, il 25% nelle isole e il 40% al centro-sud.

Il piano industriale è stato presentato in occasione dell’inaugurazione del nuovo headquarter milanese, presso la Fonderia Napoleonica. La sede si va ad aggiungere a quella di Roma aperta nel 2022. Il piano di sviluppo prevede un incremento dei dipendenti con oltre 100 nuovi inserimenti, tra collaboratori diretti e indiretti distribuiti fra le due sedi. vexuvo è il nuovo operatore 100% italiano per la generazione e la gestione di energia rinnovabile. Si tratta di un’azienda a capitale totalmente privato che è stata fondata nel 2022 dal gruppo Greenergy e da FF Ventures che fanno capo rispettivamente ad Andrea Cristini e a Filippo Fontana, ora CEO e COO del gruppo. Grazie all’esperienza ventennale nel settore da parte dei fondatori, vexuvo può operare in tutti gli ambiti di filiera: dalla progettazione allo sviluppo, dal project finance alla costruzione e interconnessione, all'asset management e all'O&M.

vexuvo, forte anche del know how di Green Energy, ha come attitudine quella di impostare i progetti per la generazione di energia rinnovabile in modo da valorizzare il contesto in cui si inseriscono. E questo avviene sotto vari aspetti, da quello ambientale a quello sociale ed economico. Una soluzione che il Gruppo privilegia è l’agrivoltaico, ovvero la combinazione di produzione energetica e agricola. Durante l’evento di inaugurazione, sono state approfondite le opportunità dello sviluppo del fotovoltaico attraverso una tavola rotonda dal titolo: Investire nel fotovoltaico, Opportunità e prospettive per il territorio italiano, al quale hanno partecipato Filippo Fontana, COO e Co-Founder di vexuvo, Salvatore Guastella, Responsabile progetto “Fotovoltaico ad Alta efficienza” di RSE, Massimiliano Massari, Direttore investment energy Intesa San Paolo e Michelangelo Lafronza, Segretario, ANIE Rinnovabili.

Andrea Cristini, CEO di vexuvo, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver inaugurato il nostro nuovo headquarter a Milano, a distanza di pochi mesi dall’apertura della sede di Roma. È segno del percorso che ha intrapreso vexuvo e indicativo della crescita che sta avendo nel mercato dell’energia rinnovabile. Sosterremo da qui al 2026 un importante piano di investimenti pari a oltre 1,5 mld di euro, che prevede l’inserimento di personale altamente specializzato nelle due sedi di Milano e Roma e una rete di partner dislocata su tutto il territorio nazionale. Crediamo che l’energia rinnovabile sia una risorsa fondamentale per lo sviluppo in chiave sostenibile del nostro Paese e che le comunità debbano essere coinvolte in questo fondamentale passaggio”.

“Il settore del fotovoltaico svolge un ruolo fondamentale nel nostro Paese perché contribuisce alla riduzione dell'impatto ambientale, alla creazione di occupazione, alla riduzione dei costi energetici e alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico. La sua importanza è destinata a crescere ulteriormente nel contesto di una transizione energetica verso fonti di energia più sostenibili e pulite. Per far fronte a questa importante crescita, è necessario un impegno coordinato tra il governo, le istituzioni, l'industria e la società civile. Sbloccare le normative sul fotovoltaico richiede un approccio olistico per favorire la crescita sostenibile di questa importante fonte di energia rinnovabile in Italia", ha commentato Filippo Fontana, COO di vexuvo.