Furla, + 7,6% nel 2021. In uscita l’AD Sabatini

Furla: "Società in crescita rispetto all’anno precedente, come da previsione del piano approvato"

Rumors e indiscrezioni di stampa, durante gli scorsi mesi, avrebbero rivelato le intenzioni del Gruppo Furla in un’apertura del capitale (sempre smentiti dall’azienda) e che starebbe valutando la vendita di una partecipazione della società. Intanto, l'azienda bolognese comunica in una nota la chiusura del 2021 con un incremento del 7,6% “nonostante le limitazioni causate dal Covid-19″ e centrando gli obiettivi del piano strategico. In occasione della diramazione dei dati, l’azienda ha riferito che l’AD Mauro Sabatini concluderà il suo mandato, ma non è stato ancora comunicato il nome del successore.

Il fatturato del gruppo Furla nel 2020 è stato di 290,8 milioni di euro e nel 2019 è stato di 502 milioni di euro. Inoltre il marchio di pelletteria ha comunicato che “il primo trimestre 2022 vede la società in crescita rispetto all’anno precedente, come da previsione del piano approvato”. Fino all’ingresso di un nuovo AD, il cui nome sarà comunicato nei prossimi mesi, sarà l’attuale COO Devis Bassetto a guidare il gruppo.