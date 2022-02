Genertel e sport invernali. Moraldi: "Filosofia 100% digitale"

Nasce “Genertel Sci’’, la soluzione assicurativa instant che si attiva con un click

Genertel, compagnia assicurativa diretta di Generali Country Italia e leader nel settore auto, ha deciso di entrare anche nell’ambito sport - benessere con un’innovativa soluzione assicurativa. Infatti, come anticipato ieri su Affaritaliani.it, ha lanciato sul mercato Genertel Sci, un’offerta che si rivolge a chi pratica sport invernali, per tutelarsi in caso di imprevisti durante la pratica sportiva. Questo nel pieno rispetto della nuova normativa per l’esercizio sciistico in Italia, in vigore da gennaio 2022, che prevede l’attivazione di una polizza assicurativa che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terze persone.

Assolvendo questo obbligo assicurativo, Genertel Sci permette anche di andare oltre il margine di copertura legalmente obbligatoria, garantendo ulteriori protezioni non solo per se stessi ma anche per i propri cari (familiari e non) e per l’attrezzatura, nonché assistenza e rimborsi nei casi di infortunio che non permettano di proseguire l’attività sportiva.

La compagnia Genertel si presenta 100% nativa digitale sia nel settore auto che in quello sport - benessere, confermando il ruolo della tecnologia come base per l’automazione dell’esperienza del cliente: si garantisce quotazione istantanea e acquisto online, emissione della polizza paperless, denuncia sinistri in self service, nonché una customer journey intuitiva, pensata “mobile first” e con un design contemporaneo.

Il tutto per assicurare al cliente un’esperienza rivoluzionata, semplice e personalizzata, basandosi su quattro pilastri: mobilità, casa, benessere e pet. La nuova soluzione assicurativa di Genertel rappresenta un ampliamento non solo dell’offerta di protezione a favore dei clienti, ma anche della strategia “Facciamola Semplice”, avviata nel 2021 per presentare al cliente tutti i vantaggi della tecnologia applicata al campo delle assicurazioni.

Genertel, l’intervista a Fabio Moraldi, Responsabile Area Industria di Genertel

Come spiega Fabio Moraldi, Responsabile Area Industria di Genertel, le soluzioni assicurative acquistabili sono due: la prima è Genertel Sci, che incorpora le garanzie di responsabilità civile con massimale di € 50.000, l’indennizzo per gli infortuni sportivi, l’assistenza sport fornita da Europ Assistance e il rimborso spese di ricerca e soccorso; la seconda soluzione è Genertel Sci+, che comprende un massimale esteso, pari a € 100.000, e prestazioni aggiuntive come le coperture di diaria da ricovero e tutela legale. Inoltre con il pacchetto Sci+ possono essere acquistate tre garanzie facoltative: invalidità permanente o decesso da infortunio, rimborso danni all’attrezzatura sportiva, rimborso skipass e lezioni di sci.

Una delle peculiarità di Genertel Sci è il fatto di poter assicurare con un’unica polizza fino a dieci persone, senza che si tratti necessariamente di familiari. Ma anche la flessibilità temporale della copertura, che può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di trenta; la sicurezza di una protezione istant, ovvero attiva a soli trenta minuti dall’acquisto; infine la tutela da molti sport invernali diversi: sci, sci alpino, sci di fondo e snowboard, pattinaggio su ghiaccio, ciaspole da neve e slittino.