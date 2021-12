Gruppo Cassa Centrale, 1 milione di Euro a sostegno di Caritas Italiana

Cassa Centrale, sostegno a Caritas Italiana per contrastare situazioni di disagio e fragilità dei giovani acuite dalla pandemia

Cassa Centrale Banca, unitamente ad Allitude, la Società informatica del Gruppo, ha erogato una donazione complessiva di 1 milione di Euro distribuita su 15 interventi a favore di Caritas Italiana per far fronte a situazioni di particolare criticità sociale su tutto il territorio nazionale. Le iniziative di sostegno saranno riferite specificatamente a contrastare – e auspicabilmente superare – situazioni di disagio e fragilità degli adolescenti e dei giovani acuite dal perdurare della situazione pandemica.

Il progetto si potrà sviluppare su diversi ambiti, come la scuola con supporto alla didattica (anche a distanza), doposcuola, borse di studio per giovani (anche universitari), accesso a strumentazione elettronica; la salute, con accompagnamento psicologico (anche familiare), percorsi di educazione sanitaria, check-up e diagnostica precoce, supporto per minori fragili (con disabilità, disturbi dell’apprendimento…); socialità e cultura, con laboratori educativi (musica, teatro, cucina, lingua…), percorsi di responsabilità ambientale, attività di aggregazione e socializzazione, attività sportive; formazione (per giovani adulti), con corsi di formazione e di qualificazione professionale, percorsi di inserimento lavorativo, tirocini curriculari ed extracurriculari con borsa lavoro.

Le Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali – Raiffeisenkassen con Cassa Centrale Banca e le Società del Gruppo hanno da sempre una tradizione di solidarietà, coerente con il DNA della cooperazione mutualistica di credito. Negli anni non hanno mai fatto mancare il supporto e l’aiuto nei casi di bisogno, e in questo 2021, molto particolare per il notevole incremento delle situazioni di disagio e difficoltà causate dalla pandemia, il Gruppo ha voluto ancora una volta dare un segnale tangibile, che si è concretizzato in questo secondo importante progetto al fianco di Caritas dopo quello dell’anno scorso.

“Il perdurare della crisi sanitaria ha esposto alcune categorie sociali più fragili, in particolare quelle giovanili, a condizioni di disagio e difficoltà che rischiano di evolvere in situazioni complesse e difficili da gestire” ha evidenziato don Marco Pagniello, neodirettore di Caritas Italiana. “La rinnovata partnership con il Gruppo Cassa Centrale, che quando c’è bisogno ha dimostrato di essere presente, ci consentirà di dare continuità all’opera di supporto alle comunità e di contrasto a situazioni di difficoltà, anche in virtù di una visione comune di solidarietà e di un sentimento di vicinanza ai territori. I giovani sono il nostro futuro e non possiamo permetterci di lasciarli soli nei momenti di maggiore difficoltà.”