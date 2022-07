Gruppo Hera promuove il podcast "L’ultima goccia" di Chora

Gruppo Hera, l'audio-reportage di Francesca Milano è un viaggio lungo il fiume Po per conoscere le soluzioni a tutela delle nostre acque

Caldo anomalo e scarsità di precipitazioni stanno mettendo l’Italia di fronte all’evidenza che gli effetti estremi dei cambiamenti climatici rischiano di compromettere per sempre la nostra società e la nostra economia. Ne è un caso emblematico il Po, Il fiume più lungo d’Italia, che nel mese di luglio ha registrato un avanzamento da record del mare verso la foce. A raccontare cosa sta accadendo ci pensa “L’ultima goccia - Viaggio lungo il Po”, il nuovo podcast di Francesca Milano prodotto da Chora Media e promosso dal Gruppo Hera che affronta il tema della siccità causata dai cambiamenti climatici e presenta le soluzioni che si possono adottare a partire dai racconti di chi vive lungo il “Grande Fiume”.

Nel corso di quattro episodi di circa 15 minuti, prende forma un audio-reportage lungo il fiume Po. L'ascoltatore compie così un viaggio in audio dalla sorgente alla foce, in cui le testimonianze di chi vive da sempre accanto al fiume, amandolo e rispettandolo, si uniscono ai contributi di esperti che affrontano il tema della siccità dal proprio punto di vista competente, cercando di capire come tutelare una risorsa estremamente preziosa come l’acqua.

Dalla semina in asciutta dei risicoltori della Lomellina al risparmio idrico “di razza” degli allevatori emiliani grazie alle vacche rosse reggiane, fino al depuratore Hera di Cesena (episodio IV-"Arrivare al mare") , che trasforma le acque reflue urbane in acqua utilizzabile per irrigare e fertilizzare alberi di pesco e pomodori, un progetto sperimentale che ha dato ottimi risultati e che permetterebbe agli agricoltori delle campagne di sfruttare l’acqua usata nelle città, il podcast racconta episodio dopo episodio le diverse soluzioni già messe in campo da chi vive lungo il fiume e come possono integrarsi tra loro per preservare l'"oro blu" nel pieno rispetto della natura e dell’ambiente.

Le voci degli esperti che hanno contribuito alla realizzazione del podcast sono Hervé Barmasse, alpinista, Elisa Palazzi, ricercatrice presso l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR e docente di Fisica del Clima all’Università degli Studi di Torino, Alberto Lasagna, Direttore di Confagricoltura Pavia, Alberto Ceccaroni, Responsabile impianti fognari e depurativi Gruppo Hera area di Forlì-Cesena.

Il podcast “L’ultima goccia”, scritto da Francesca Milano per Chora Media e promosso da Gruppo Hera, è disponibile su tutte le app free (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast), da martedì 26 luglio, con un nuovo episodio ogni giorno fino al 29 luglio.