Gruppo Otb, Matteo Franceschini è il nuovo Ceo di Viktor&Rolf

Viktor&Rolf, Franceschini riporterà direttamente al Ceo di Otb Ubaldo Minelli

Matteo Franceschini è il nuovo amministratore delegato di Viktor&Rolf, marchio appartenente al Gruppo Otb. Il manager, che riporterà al Ceo di Otb, Ubaldo Minelli, e che mantiene anche il ruolo di Group Licensing & Collaborations Director per Otb, “avrà il compito di guidare lo sviluppo e l’espansione del brand olandese fondato nel 1993 dagli stilisti Viktor Horsting e Rolf Snoeren“, si legge nella nota. Franceschini, da vent'anni nel mondo della moda, e da ottobre 2021 in Otb ha un passato professionale alle spalle in diversi marchi di prestigio internazionale come Dsquared2 e Corneliani, dove ha ricoperto rispettivamente il ruolo di Licenses & Business Director e direttore Commerciale Estero di Corneliani.

“Nel ruolo di Group Licensing & Collaborations Director, Matteo ha contribuito a sviluppare le licenze per tutti i brand del Gruppo", ha commentato Ubaldo Minelli, Ceo del Gruppo Otb. "Sono certo che in questo nuovo incarico saprà guidare la crescita di Viktor&Rolf, che oltre alle collezioni haute-couture è attivo in importanti licenze e collaborazioni”, ha concluso Minelli.