Gruppo Ponti: presentato QR Code per la tracciabilità dei prodotti

Gruppo Ponti valorizza la filiera tracciabile grazie al nuovo QR Code sulle etichette dei suoi prodotti

Gruppo Ponti presenta le nuove etichette digitali nell'ambito dell’investimento annuale del fatturato in ricerca e sviluppo: per valorizzare la filiera tracciabile per l’Aceto di Mele 100% Italiane, sarà possibile, tramite il QR Code presente sulle etichette, conoscere in tempo reale varietà, data e Comune di raccolta delle mele. Con questo dettaglio di informazioni è possibile sapere che le mele raccolte nel 2021 per preparare l’Aceto di Mele 100% italiane provengono dal territorio di Cuneo, entro 50 km dallo stabilimento di Paesana, dove poi sono state lavorate entro 24 ore dall’arrivo. Il prodotto è certificato da SGS, fra i leader mondiali degli enti di certificazione, e i dati relativi alle mele sono pubblicati e notarizzati attraverso un sistema di blockchain. Il Gruppo Ponti investe ogni anno il 2% del fatturato in ricerca e sviluppo, applicando gli indicatori di sostenibilità costituiti dagli obiettivi dell’Agenda Onu 2030. Prima nel suo settore, nel 2021 Ponti è diventata Società Benefit, una forma giuridica virtuosa e innovativa che vede l’azienda impegnata nell’avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente.

Gli AD Giacomo Ponti e Lara Ponti dichiarano: “Abbiamo messo in campo molte iniziative legate alla sostenibilità dei nostri prodotti, abbiamo ridotto la plastica dei nostri imballaggi, modernizzato i nostri impianti rendendoli più efficienti, siamo diventati Società Benefit e siamo impegnati attraverso il sostegno alimentare alle famiglie più bisognose. Ora il QR Code rappresenta per noi un ulteriore passo nella direzione della trasparenza verso i consumatori, crediamo infatti che la sicurezza di una filiera tracciabile e sostenibile sia una priorità per dare al cliente un prodotto di valore”.