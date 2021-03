Hitachi, Gianfranco Calice è il nuovo Sales Manager

Hitachi, nominato il nuovo Sales Manager e aperte altre due posizione nell’area Sales per sostenere la crescita dell’azienda

“La ripartenza economica e la costruzione di una nuova normalità rappresentano una sfida se possibile ancora più grande di quella che ci siamo lasciati alle spalle. Una condizione che impone di guardare il mondo con occhi nuovi e che è possibile affrontare solo insieme, facendo squadra e investendo sulle persone”. Con questo obiettivo Hitachi Cooling & Heating Italia annuncia la nomina di Gianfranco Calice nel ruolo di Sales Manager e l’apertura di due nuove posizioni a supporto dello sviluppo dell’area sales.

A Calice viene assegnata la responsabilità di gestire la forza commerciale e contribuire alla crescita del business sull’intero territorio. Dopo aver maturato significative e pluriennali esperienze presso importanti realtà multinazionali, come Vaillant, York International, Emerson e Climaveneta, assumendo ruoli sempre più strategici in ambito Sales Management, Calice ha guidato la direzione vendite di LG. In Hitachi Cooling & Heating gestirà il business di tutte le divisioni prodotto del canale professionale.

Le posizioni attualmente aperte in Hitachi Cooling & Heating sono per il ruolo di Sales Consultant, che avrà l’obiettivo di supportare i partner e lo sviluppo del settore e per quello di Sales Area Manager che garantirà il presidio commerciale e il supporto alla forza vendita costituita da una rete capillare di agenzie sul territorio di riferimento.

“La ricerca di queste figure professionali si inserisce nel programma di potenziamento dell’organizzazione che Hitachi ha deciso di realizzare con l’obiettivo di presidiare il mercato” afferma Gianfranco Calice. “Fornendo il necessario supporto ai clienti e ai professionisti del settore intendiamo promuovere le nostre soluzioni ad alto contenuto tecnologico che, soprattutto per i clienti finali ai quali sono destinate, costituiscono un’offerta di assoluto valore, sia in termini di efficienza sia di performance.”