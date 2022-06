Il banking as a service cresce anche in Italia

Il banking as a service cresce in Italia

Il banking as a service è l’offerta di servizi finanziari integrati ad aziende bancarie e, soprattutto, non bancarie. I vantaggi sono diffusi e le ricadute positive sia su aziende che clienti: se non solo le banche, ma qualsiasi azienda può offrire servizi finanziari conformi, allora il risultato sarà una concorrenza molto più grande e, di conseguenza, più varietà e servizi di migliore qualità per i consumatori. Stati Uniti e Cina sono pionieri nel campo mentre il vecchio continente è agli albori del banking as a service. Il mercato si stima decuplicherà nei prossimi 4 anni raggiungendo i 230 miliardi, mentre oggi siamo a circa 23. Il potenziale dell’embedded finance o finanza integrata è enorme e quindi il mercato del banking as a service è immenso. Solo in Europa, si stima che saranno aperti quasi 500 milioni di conti bancari. Uno dei player di riferimento è Solaris Bank, che è sbarcato nel nostro Paese lo scorso anno e che sta crescendo rapidamente. Federico Roesler Franz è dal 1° aprile general manager per l’Italia e ad Affari spiega quale sia la strategia dell’azienda.

“L’Italia – ci spiega – è sempre più indietro degli altri Paesi, dove l’as a service è consolidato. Come Solaris Bank abbiamo firmato 3-4 accordi che andranno live nei prossimi mesi con società che potranno vendere i loro prodotti tramite noi, utilizzando la nostra licenza e infrastruttura bancaria. La possibilità di usare licenze per vendere prodotti bancari agevola lo sviluppo e la creazione di nuove revenue da parte di realtà terzi. Nel mondo fintech è un fenomeno abbastanza conosciuto. Noi abbiamo due modalità di vendita: uno a clienti o società, l’altro tramite terze parti come società di consulenza o venture capital”.

Che cosa succede con il fintech

Nelle scorse settimane il colosso svedese Klarna, specializzato in Buy Now Pay Later – cioè sistemi di dilazione di pagamento con approvazione istantanea senza passare da banche e finanziarie – ha annunciato che avrebbe tagliato fino al 10% della forza lavoro. È il primo segnale di stop nel mondo del fintech dopo anni di crescita. “Il Bnpl – chiosa Franz – pone un tema sullo scoring del cliente. Il merchant rinuncia a una parte del guadagno in cambio di una procedura più rapida- Il pagamento dilazionato non è morto, ma certo è stato ridimensionato dopo gli ultimi accadimenti. Anche perché le valutazioni di alcune società sono state fatte in maniera molto generosa”.

Il futuro del fintech in Italia

Il mondo dei pagamenti è stato trasformato dalla normativa europea conosciuta come Psd2, che apre i conti correnti alle cosiddette “terze parti”. Ora si inizia a parlare di Psd3, ma intanto in Italia rimangono dei problemi. “I sistemi core – conclude Franz – sono vecchi di 20 anni e faticano ad adattarsi alle novità. C’è lavoro da fare ma ci sono associazioni come ItaliaFintech e luoghi come il Fintech District che permettono di sviluppare un ecosistema. Bankitalia sta aprendo alla possibilità di accedere alla cosiddetta “sandbox”, c’è grande attenzione sul tema. All’estero, però i regolatori sono un po’ più avanti”.

