Imperial Brands Italia: l'edizione limitata di Pulze 2.0 colora le festività

Imperial Brands Italia, presentata l'edizione limitata di Pulze 2.0: il calore del Natale incontra i buoni propositi per l'anno nuovo

Imperial Brands Italia, leader tra i principali produttori di tabacchi al mondo, ha presentato ieri, nella cornice suggestiva del Diana Majestic di Milano, l'edizione limitata di Pulze 2.0, disponibile fino ad esaurimento scorte. L'evento ha catturato l'attenzione di esperti del settore, influencer e appassionati, mettendo in primo piano l'innovativo dispositivo. Questo strumento rivoluzionario, prodotto dal noto Brand, offre agli amanti del tabacco una modalità alternativa e più sicura di fumare, attraverso il concetto di "heated tobacco" o tabacco riscaldato, eliminando la combustione e i danni ad essa associati.

Pulze è innovazione, di fatto, la sua tecnologia consente di godere di 25+ utilizzi consecutivi con una singola ricarica, per un'esperienza senza interruzioni. Il dispositivo, all-in-one, garantisce soddisfazione dall'inizio alla fine, senza alcun limite di tiri. Dunque, offre una nuova esperienza di tabacco scaldato affidabile, di qualità, con un facile utilizzo e donando una sensazione di libertà senza limiti.

L'evento, intitolato "Xmas Party", ha accolto una vasta gamma di influencer come Leonardo Decarli, Alessandra Gilioli, Alessia Uva e tanti altri ospiti speciali, offrendo loro l'opportunità di provare in anteprima il dispositivo in edizione limitata Pulze 2.0. La presenza dei social media influencer ha generato un forte impatto sul pubblico, suscitando un vivo interesse intorno ai benefici offerti da questa nuova tecnologia nel settore del fumo. I partecipanti hanno potuto sperimentare di persona il funzionamento e i vantaggi del dispositivo Pulze 2.0, evidenziando la sua capacità di offrire un'esperienza di fumo più pulita, senza rinunciare al piacere del tabacco.

Ma l'evento non si è limitato solo alla presentazione del dispositivo. Il messaggio centrale che ha permeato l'atmosfera è stato incentrato sui "buoni propositi dell'anno nuovo". La tematica è stata enfatizzata dalla presenza di un imponente albero di Natale, che gli influencer hanno avuto l'opportunità di decorare, con cartoncini riportanti i loro buoni propositi, trasformandolo così "nell'albero dei buoni propositi". L'iniziativa ha promosso la consapevolezza sul benessere individuale, incoraggiando i presenti a integrare abitudini più salutari nella loro vita quotidiana. Tra le molteplici riflessioni emerse durante l'evento, è stato evidenziato come l'adozione di alternative più sicure nel consumo di prodotti come il tabacco possa rappresentare un passo significativo verso un miglioramento della salute generale.

L'evento "Xmas Party" al Diana Majestic di Milano è stato un successo travolgente, che ha unito innovazione tecnologica, lifestyle sano e un messaggio ispiratore per un futuro migliore. La presentazione del dispositivo in edizione limitata Pulze 2.0 ha segnato un passo importante verso un approccio più sicuro al consumo di tabacco, mentre la discussione sui buoni propositi per il nuovo anno ha aperto la porta a una riflessione più ampia su come adottare abitudini più salutari nella vita di tutti i giorni.