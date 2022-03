Instilla, scelta da Missoni per il futuro dell'e-commerce

Instilla, selezionata per dare supporto strategico e tecnologico alla crescita dell'e-commerce di Missoni

Missoni, azienda italiana leader nel settore moda, vuole raggiungere nuovi traguardi di crescita. Per farlo punta al digitale, avvalendosi dell'aiuto di un’agenzia milanese: secondo il brand di Sumirago, Instilla è il partner giusto per fornire supporto strategico e tecnologico alla crescita del proprio e-commerce in Italia e nel mondo. Instilla è una digital consultancy che mira ad accrescere il valore e le vendite dei brand attraverso la creazione di strategie per il dominio dei canali digitali.

Da sempre la moda italiana fonda il suo successo su una conoscenza approfondita di ciò che amano i propri clienti, e il mondo dell’e-commerce non fa eccezione: con Instilla, Missoni punta ad accrescere l’awareness del suo marchio e la conversione del proprio e-commerce. Come la buona sartoria, anche il digitale unisce tecnica e creatività: per questo la strategia di crescita di Missoni, oltre a creare nuove campagne web e social media, ha messo a punto anche un tracking puntuale del percorso d’acquisto del proprio cliente tramite gli strumenti di Analytics.

Il team di Instilla, coordinato dall’Head of Project Management Marcello Gigliola, ha fornito a Missoni gli strumenti giusti per monitorare in tempo reale i propri acquirenti e per misurare l’efficacia di tutte le campagne, ottimizzando strategie e vendite. La collaborazione tra Missoni e Instilla ha l’obiettivo di consolidare una crescita già netta e costante delle vendite e-commerce: un esempio di resilienza della moda italiana, in un anno ancora difficile a causa della pandemia.

In questo 2022 sarà ancor più importante crescere nell’online, creando campagne che possano avvicinare il brand Missoni anche a un nuovo mercato e a una nuova generazione: sono sempre più, infatti, gli acquirenti Millennials e Gen Z che stanno riscoprendo i valori di questo marchio, che condivide con loro l’attenzione alla concretezza e alla diversità. Per questo Instilla ha disegnato per Missoni una campagna internazionale che sfrutti tutti i canali: programmatic, SEM, social e retargeting, differenziandoli per mercato e per profilo di cliente. Tutti gli strumenti ora vengono monitorati e affinati, consolidando i risultati fin qui raggiunti.