Investindustrial, Farmaceutici Procemsa acquista Aakamp

L'integrazione consente a Investindustrial di proseguire nella strategia di creazione di un polo europeo della cosmetica e degli integratori alimentari

Farmaceutici Procemsa, società indirettamente detenuta da Investindustrial Growth L.P. e leader nella ricerca e sviluppo, produzione e packaging di integratori alimentari, medical devices e cosmetici, ha sottoscritto un contratto per l'acquisizione di Aakamp, primaria azienda tedesca nello sviluppo e nella produzione di integratori alimentari in tutte le forme farmaceutiche, per consolidare la propria leadership internazionale nel mercato della cosmetica e degli integratori alimentari. L'operazione dovrebbe concludersi entro la meta' di aprile.

Fondata nel 2009 a Breddorf (Germania) da Alexander Keibel, che continuerà ad essere Ceo dell'azienda, Aakamp è uno dei principali produttori tedeschi indipendenti di integratori e serve i principali marchi tedeschi di salute e benessere con una forte presenza in particolare sul canale di distribuzione D2C. L'azienda ha uno stabilimento produttivo di proprieta' e attualmente impiega circa 200 dipendenti.

L'integrazione tra Procemsa e Aakamp, afferma una nota, consente a Investindustrial di proseguire nella strategia di creazione di un polo europeo della cosmetica e degli integratori alimentari grazie all'ingresso nel mercato tedesco che è il secondo più grande d'Europa con un valore di circa 2,5 miliardi di euro. Il Gruppo Procemsa diventa il terzo principale operatore italiano di questo mercato, con una significativa presenza internazionale.

Alessandro Sertorio, amministratore delegato di Farmaceutici Procemsa ha dichiarato: “ Grazie al supporto di Investindustrial, il nostro Gruppo ha potuto proseguire nel percorso di consolidamento della presenza in Europa e non solo. Con questa fusione integreremo ulteriormente le competenze di ricerca e sviluppo con una struttura all’avanguardia per la vendita sui canali online e D2C. L’aggregazione con un player internazionale come Aakamp sbloccherà nuove sinergie commerciali e ci consentirà di rafforzare la nostra leadership nel mercato”.

Alexander Keibel, amministratore delegato di Aakamp ha aggiunto: “Siamo lieti di aver ottenuto la fiducia di un partner come Investindustrial e di poter collaborare con un grande Gruppo come Procemsa. La nostra società è fortemente improntata allo sviluppo digitale e siamo certi che la nostra vocazione internazionale potrà consolidare il ruolo di Procemsa tra i player leader nel settore".