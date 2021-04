InvestoPro. La SIM innovativa di MarketWall, AnalytixInsight e Intesa Sanpaolo

MARKETWALL, ANALYTIXINSIGHT E INTESA SANPAOLO PRESENTANO INVESTOPRO SIM - InvestoPro Sim è una società d’intermediazione mobiliare altamente innovativa caratterizzata dall’ampiezza degli strumenti e delle offerte d’investimento, dalla qualità del flusso informativo e dalla capacità di offrire soluzioni digitali avanzate.InvestoPro.com offre una piattaforma di trading online che comprende analisi finanziarie, notizie, ricerche, format educativi e altri contenuti esclusivi realizzati da team di esperti con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Già oggi InvestoPro.com può contare una community di oltre 2,5 milioni di visitatori al mese in tutto il mondo attraverso i suoi canali: sito web, social network, smart tv, app mobile e progressive web app. Ogni settimana viene pubblicata online la newsletter "Dove Investire". Direttore responsabile delle testata online, registrata al Tribunale di Milano, è Paolo Brambilla.

MarketWall e InvestoPro

Marco Roscio Ricon

MarketWall srl è una finteh specializzata in soluzioni IT per la finanza e il trading: nel 2021 presenta la nuova società d’intermediazione mobiliare InvestoPro Sim. Il progetto nasce dalla volontà dei soci di MarketWall, AnalytixInsight (artificial intelligence company canadese), Intesa Sanpaolo e Marco Roscio Ricon (Ceo di MarketWall e della nuova realtà).

Obiettivo: creare una Sim altamente innovativa, dedicata agli investitori privati che intendono gestire in autonomia i loro patrimoni. InvestoPro Sim è caratterizzata dall’ampiezza degli strumenti e delle offerte d’investimento, dalla qualità del flusso informativo e dalla capacità di offrire soluzioni digitali avanzate.

Una piattaforma digitale di trading online

InvestoPro Sim, ricevuta l’autorizzazione a operare da parte di Consob, ha subito lanciato InvestoPro.com, una piattaforma digitale di trading online che comprende analisi finanziarie, notizie, ricerche, format educativi e altri contenuti esclusivi realizzati da team di esperti con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, strumenti di alto valore che aiutano gli investitori a familiarizzare con le logiche di funzionamento dei mercati finanziari, a orientarsi all’interno di un’offerta molto vasta e a riconoscere le opportunità che meglio corrispondono ai loro obiettivi e profili di rischio.

Già oggi, grazie al varo anticipato di una fase beta negli scorsi mesi, InvestoPro.com può contare una community di oltre 2,5 milioni di visitatori al mese in tutto il mondo attraverso i suoi canali: sito web, social network, smart tv, app mobile e progressive web app. I clienti Intesa Sanpaolo avranno presto l’opportunità di accedere a InvestoPro.com e attivare il servizio di trading online con le loro credenziali.

Piattaforma multi-device e marketplace di contenuti finanziari

InvestoPro.com è una piattaforma multi-device caratterizzata da un’usabilità intuitiva e veloce con un alto livello di personalizzazione: gli investitori possono infatti costruire la propria user experience su misura, combinando funzionalità e contenuti a seconda delle loro peculiari esigenze, grazie a strumenti molto semplici e intuitivi.

InvestoPro.com è al contempo un marketplace di contenuti finanziari di terze parti che ampliano e potenziano l’offerta dei servizi informativi a supporto delle decisioni di investimento. La piattaforma dedica ampio spazio alla formazione, fornendo percorsi formativi e una crescente offerta di webinar che consentono di poter scegliere con consapevolezza e definire con oculatezza e in autonomia le strategie di investimento. La funzionalità Virtual Trading permette inoltre di mettere in pratica quanto appreso e fare esperienza senza correre rischi, investendo un capitale virtuale.

La newsletter "Dove Investire"

La newsletter, nata nel febbraio 2021, offre ogni settimana una visione chiara di ciò che sta accadendo sui mercati finanziari.

Direttore responsabile è Paolo Brambilla.

Oltre a fornire previsioni e indicazioni sugli eventi macroeconomici e societari più importanti dei giorni successivi, "Dove Investire" costituisce anche una guida concreta al mondo della finanza.

Marco Roscio Ricon

Marco Roscio Ricon, Ceo di MarketWall e InvestoPro Sim, dichiara: “La tecnologia pervade la nostra quotidianità: digitalizzazione, social network e artificial intelligence sono aspetti ormai imprescindibili nella creazione di prodotti e servizi innovativi. Con questa consapevolezza abbiamo dato vita a InvestoPro, la prima Sim FinTech. Un primo passo in un percorso più ampio di disruptive innovation che vedrà a breve l’offerta di servizi di pagamento, social trading e molto altro.”

Prakash Hariharan

Prakash Hariharan, CEO di AnalytixInsight, aggiunge: “Nel mondo gli investitori che gestiscono in modo indipendente i loro asset stanno crescendo con numeri da record. InvestoPro offre ai suoi utenti contenuti educativi e strumenti informativi che non hanno eguali nel settore, perché coniugano intelligenza artificiale e contenuti creati da funzioni di machine-learning basati sulle loro decisioni di investimento”.

Stefano Barrese

Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, conclude: “La partnership con InvestoPro, neonata Sim della nostra partecipata fintech MarketWall, ci consente di completare la nostra offerta digitale fornendo ai clienti, in particolare a quelli che desiderano gestire in autonomia una parte del loro patrimonio, una piattaforma di trading di nuova generazione, dotata dei migliori strumenti informativi, formativi e di compravendita”.

Le società

MarketWall è una società fintech italiana attiva nello sviluppo di soluzioni software per alcuni dei principali gruppi mondiali del mondo tecnologico e finanziario come Samsung e Morningstar. Dal 2015 è partner di Intesa Sanpaolo, che detiene una partecipazione del 33% nel capitale sociale.

InvestoPro SIM è la Sim controllata al 100% da MarketWall.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

Massimo Tessitore (Chair): Head of Digital Channels - Branch Platform & Digital Business Partner Commercial Banking, Private and Insurance - Intesa Sanpaolo,

Laura Stoduto: Compliance Officer - Fideuram Asset Management SGR,

Giuseppe Attanà: Board Member - UBI Banca S.p.a., Board Member - Intesa Sanpaolo Vita S.p.a.,

Marco Roscio Ricon: CEO - MarketWall e InvestoPro,

Luca Canevello: COO – InvestoPro,

Prakash Hariharan: Board Chairman e CEO - AnalytixInsight,

Chaith Kondragunta: Board Member - AnalytixInsight.

Media Relations MarketWall

Emanuela Guadagnino

Marketing Manager

emanuela.guadagnino@marketwall.com

***

AnalytixInsight è una società di intelligenza artificiale e machine learning. La piattaforma di analisi finanziaria di AnalytixInsight CapitalCube.com analizza algoritmicamente i dati sui prezzi di mercato e i documenti normativi per creare report e ricerche approfonditi e aggiornati su circa 50.000 società globali ed ETF, fornendo ricerca finanziaria di alta qualità e contenuti per investitori, fornitori di informazioni, portali finanziari e media. AnalytixInsight detiene una partecipazione del 49% in MarketWall.

Media Relations AnalytixInsight

Scott Urquhart

VP Corporate Development

Scott.Urquhart@AnalytixInsight.com

www.AnalytixInsight.com

***

Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate investment banking, gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il Gruppo Intesa Sanpaolo conta circa 14,7 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,1 milioni di clienti all’estero, dove opera con banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale e in Medio Oriente e Nord Africa e una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 26 Paesi. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di euro destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per 1,5 miliardi di euro di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente Torino.

Media Relations Intesa Sanpaolo

Corporate & Investment Banking and Governance Areas

Carlo Torresan

carlo.torresan@intesasanpaolo.com

www.intesasanpaolo.com/it/news

Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa

Twitter: @intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo |

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | Instagram: @intesasanpaolo





Agenzia di stampa Trendiest Media

Federica Ielapi: federica@trendiest.it