ITA Airways, la lettera alle donne del Comandante Francesca Longhi

ITA Airways festeggia la "Festa della Donna" con un'iniziativa dedicata a sogni e ambizioni

ITA Airways celebra la “Festa della Donna” con un’iniziativa dedicata ai sogni, alle ambizioni e alla determinazione delle donne nel raggiungere gli obiettivi della vita. E lo fa in modo concreto e unico, infatti testimonial d’eccezione è il Comandante Francesca Longhi, la prima donna ad aver superato i nuovi Corsi Comando di ITA Airways passando da pilota all’ambita carica di Comandante.

Il Comandante Longhi attraverso una lettera dedicata alle bambine che volano si rivolge a tutte le donne che perseguendo, come lei, i propri sogni, superano le difficoltà e raggiungono le loro mete senza preclusioni e limiti. Queste le sue parole:



“Nasciamo con la voglia di volare.

Fin da piccole, sogniamo di spiegare le ali e staccarci da terra.

Prendere la rincorsa e spiccare il volo, libere.

Passiamo ore a guardare il cielo.

Immaginiamo di attraversare le nuvole, di muoverci veloci sopra i tetti delle case, sospese in aria.

Il vuoto non ci fa paura.

E nemmeno l'altezza.

Puntiamo in alto, noi.

Ancora più in alto.

Sempre più in alto.

Non vediamo limiti e quindi non ce ne diamo.

Semplicemente, voliamo.

Ecco, questo è ciò che ho sempre desiderato per me, e che oggi auguro a voi, bambine che volano:

non smettete di farlo.

Non rinunciate mai a volare.

Il cielo è nostro.”