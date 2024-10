Italy's Best Employers 2025, iliad al primo posto tra gli operatori telefonici

Iliad si conferma leader tra gli operatori telefonici per il benessere lavorativo nella classifica Italy's Best Employers 2025

Per il terzo anno consecutivo, iliad si afferma tra le migliori aziende italiane per il benessere dei dipendenti, classificandosi al primo posto nel settore "Internet, IT e Telecomunicazione" nella classifica Italy’s Best Employers 2025. Questa graduatoria, curata da Statista in collaborazione con il Corriere della Sera, si basa sulle valutazioni di 20.000 lavoratori. Iliad è salita dalla 72ª alla 20ª posizione tra tutte le aziende italiane, grazie all'impegno nell'offrire un ambiente di lavoro che promuove trasparenza, inclusione e formazione continua.

Questo riconoscimento è testimonianza dell'approccio distintivo dell’operatore telefonico nel valorizzare i suoi dipendenti, offrendo opportunità di crescita e sostenendo il benessere collettivo. Iliad investe attivamente nella formazione continua e nel miglioramento del contesto lavorativo, promuovendo al contempo uguaglianza e parità di genere. Questo successo consolida la visione di iliad: un ambiente dove le persone possono esprimere appieno il loro potenziale, costruendo insieme un futuro migliore.