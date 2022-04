LG, trimestre record: crescono i ricavi a 17,5 miliardi di dollari

LG ha annunciato oggi il raggiungimento dei ricavi trimestrali più elevati della sua storia

LG Electronics ha annunciato oggi il raggiungimento dei ricavi trimestrali più elevati della sua storia con vendite del valore di 21,11 trilioni di KRW (17,53 miliardi di dollari). Il reddito operativo di 1,88 trilioni di KRW (1,56 miliardi di dollari) ha beneficiato positivamente delle royalty attive, parzialmente compensato da un costo una tantum della ristrutturazione organizzativa.

Se confrontati con quelli del primo trimestre dell’anno precedente, i ricavi sono aumentati del 18,5% e la redditività del 6,4%, riflettendo un aumento della domanda di elettrodomestici LG dovuta al prolungato interesse nei confronti del vivere sano, dell’efficienza energetica e del miglioramento degli spazi domestici. Le vendite della divisione Vehicle component Solutions, inoltre, hanno subito un incremento grazie alla crescente richiesta di ricambi per auto come risposta proattiva e preventiva alle carenze di semiconduttori automobilistici.

LG Home Appliance & Air Solution Company ha generato nel primo trimestre vendite per 7,97 trilioni di KRW (6,62 miliardi di dollari) con un reddito operativo pari a 447,60 miliardi di KRW (371,68 milioni di dollari). Le vendite sono aumentate del 18,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, realizzando i ricavi trimestrali più alti all’interno di questa divisione. Una crescita stabile è stata determinata prevalentemente da ottime performance raggiunte negli elettrodomestici premium e nelle nuove categorie, come i prodotti per l’igiene con tecnologia a vapore. Questa divisione prevede una crescita duratura grazie alle vendite all’estero in crescita nelle nuove categorie di elettrodomestici.

LG Home Entertainment Company ha registrato vendite per 4,06 trilioni di KRW (3,38 miliardi di dollari) con un reddito operativo di 188,40 miliardi di KRW (156,44 milioni di dollari). Le vendite hanno subito un incremento dell’1,4% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente grazie a una costante domanda di prodotti premium, come gli OLED e i TV a grande schermo in Europa e Nord America. Anche per questa divisione è prevista un’evoluzione positiva dovuta alle vendite di TV premium in rialzo, tra i quali i TV LG OLED, QNED e i grandi schermi.

LG Vehicle component Solutions Company ha concluso il primo semestre con 1,88 trilioni di KRW di fatturato (1,56 miliardi di dollari). L’aumento delle vendite dell’8,5% rispetto al primo semestre del 2021 ha rispecchiato una risposta preventiva all’insufficienza di semiconduttori automobilistici. La perdita operativa di questa divisione nel primo trimestre sfiora i 6,30 miliardi di KRW (5,23 milioni di dollari) e l’azienda ha messo in atto un sistema più efficiente di gestione dei costi per accrescere ulteriormente la redditività.

LG Business Solutions Company ha ottenuto ricavi pari a 2,02 trilioni di KRW nel primo trimestre (1,67 miliardi di dollari), del 23,7% superiori rispetto all’anno precedente, grazie a una crescita della domanda di monitor e laptop durante l’inizio dell’anno scolastico, il ripristino del segmento B2B e i miglioramenti compiuti in termini di competitività di prodotto ed efficienza operativa.