Loacker, al via la nuova campagna “Your Good Choice”

Loacker, on-air la campagna globale “Your Good Choice” realizzata in collaborazione con Dilemma e Diaviva

“Your Good Choice”, la nuova campagna di Loacker, è on-air in questi giorni in Canada. Sviluppata da Dilemma e prodotta da Diaviva, sarà successivamente pianificata anche in Italia e in altri paesi in cui il brand commercializza i suoi prodotti. Si tratta di un nuovo capitolo del riposizionamento di Loacker, iniziato nel 2019 con il manifesto “Goodness is a Choice” e proseguito tramite diverse operazioni di comunicazione mirate a sottolineare gli aspetti della "bontà" Loacker, come la qualità delle materie prime, la sostenibilità dei processi e la valorizzazione delle persone. Nella nuova campagna di Loacker il protagonista è il prodotto stesso: i nuovi “Goodness&Wellbeing”, con le due linee 30% Meno Zuccheri e Multicereali.

La volontà di Loacker è quella di seguire un mondo che sta cambiando in positivo in termini di ricerca di uno stile di vita più attento e consapevole: da qui il claim “Your Good Choice”, dove la marca si mette in discussione diventando una tra le diverse scelte buone che ogni giorno impariamo a fare. L’approccio di Loacker non è top-down, ma inclusivo. “We all learned how to live a little healthier” è parte della narrativa del nuovo spot, così come “we are all becoming a better version of ourselves”, messaggi universali che vogliono raccontare un ulteriore cambio di passo per Loacker verso una marca sì “golosa”, ma anche responsabile.

Lo spot, diretto da Federico Brugia e girato a New York, dimostra l’apertura del brand verso un target più ampio e una sempre più importante internazionalizzazione, che vede ad oggi Loacker essere un player rilevante anche in Asia e Nord America, dopo i successi già raccolti nel mercato arabo.

“La nuova campagna, esattamente come i nuovi prodotti 30% Meno Zuccheri e Multicereali, è un asset che fa parte di una visione più ampia, che ci sta portando a trasformare e migliorare la nostra comunicazione di pari passo con la nostra offerta. È un percorso che stiamo seguendo e programmando nel medio e lungo termine, con un chiaro obiettivo di crescita per la marca, ma anche per il business”, ha dichiarato Lara Consoli, Loacker Global Marketing.

“Accompagnare un’eccellenza italiana come Loacker in un processo di evoluzione strategica così profondo è innanzitutto un grande onere. Ma vedere questa nuova idea di bontà esplosa in una forma veramente moderna e in un contesto internazionale è decisamente un grande onore”, ha aggiunto Davide Della Pedrina, Ceo di Dilemma.

La campagna sarà declinata su tutti i principali mezzi e prevede diversi contenuti prodotti esclusivamente per i canali social. Il concept di comunicazione sarà supportato da attività locali di marketing e comunicazione e sarà il punto di partenza per un piano che accompagnerà Loacker nel celebrare, nel 2025, il suo centesimo anniversario.