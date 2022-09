Marco Bicego: nasce Coil, nuova collezione con filo d'oro a spirale

Marco Bicego, presentata la nuova collezione Coil, testimone di artigianalità

orafa dal design

moderno e raffinato

Dalla fortuita intuizione di Marco Bicego, nasce la nuova collezione coil che si concretizza grazie ai tre elementi che hanno dato vita all'innovativa tecnica di lavorazione: un filo d’oro, un guasto tecnico e l'intuizione finale che ha permesso la realizzazione del filo avvolto a spirale. L'avventura è iniziata quando una macchina si è inceppata e un filo d'oro si è inaspettatamente e irrimediabilmente attorcigliato. È stato allora che Marco Bicego ha avuto l'ispirazione. Quella spirale d’oro giallo esprimeva in sé un nuovo concetto di bellezza:

irregolare, volutamente imperfetta, unica. Un sottilissimo filo d’oro giallo 18 carati viene avvolto a spirale attorno a un’anima anch’essa in oro e viene poi modellato dalle mani esperte degli artigiani, che gli conferiscono un andamento morbido e sinuoso. Il risultato è un piccolo capolavoro di artigianalità orafa, dal design moderno e raffinato. Gioielli dall’incredibile bellezza che svelano il segreto di una lavorazione artigianale unica nel suo genere, trasformandola in un’emozione da indossare.

Marco Bicego ripercorre l'antica tradizione orafa radicata all'interno del territorio italiano dando vita ad uno stile unico e inconfondibile, capace di diventare icona del Made in Italy, in quanto le sue creazioni si ispirano alle forme organiche della natura, alla bellezza dell’oro giallo 18 carati e alle colorate gemme naturali. Con continui rimandi alla natura, alle sue forme e texture organiche, Marco Bicego realizza gioielli innovativi e objets d’art di altissima qualità impiegando le sue lavorazioni più distintive, l’incisione e il coil, e utilizzando l'oro giallo 18 carati unito a gemme luminosissime per un ensemble straordinario.

I gioielli di Marco Bicego sono distribuiti in più di 50 Paesi nel mondo. Oltre che nei flagship store italiani di Venezia e Verona e alle boutique di Parigi, Baden-Baden, Budapest, Atene, Mykonos, Creta, New York, Tokyo e Pechino, sono disponibili anche nei più prestigiosi retailer multimarca e grandi magazzini del mondo.