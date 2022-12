Marcolin, Clara Magnini a capo della comunicazione del gruppo

Marcolin, Clara Magnini nominata a capo della comunicazione del gruppo made in Italy leader dell'eyewear

Marcolin, leader italiano a livello mondiale nel settore dell’eyewear, annuncia la nomina di Clara Magnanini in qualità di Group Communication Director.

A diretto riporto del Ceo e General Manager Fabrizio Curci, Magnanini assume la guida del neocostituito Dipartimento di Comunicazione, con responsabilità sulle aree di Corporate Communication, Marketing & Digital Communication e dell’Ufficio Eventi, oltre a coordinare le attività di ESG Management (Environmental, Social and Governance) all’interno del gruppo.

Clara Magnanini entra in Marcolin dopo un significativo percorso di comunicazione presso importanti realtà del lusso automotive e del Made in Italy. Dopo una prima esperienza a Milano in un’agenzia di media relations ed eventi, entra in Maserati nel 2003 all’interno della Direzione Comunicazione, per poi passare in Automobili Lamborghini nel 2007 come PR Manager Italia e Sud Europa e dal 2016 come Responsabile Brand & Corporate Communication a livello globale. Originaria di Modena, è laureata in Giurisprudenza con un successivo Master in Comunicazione, è giornalista pubblicista e docente di Brand Journalism presso la Scuola Holden di Torino.ù