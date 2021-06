Mc Donald’s si lancia nell’intelligenza artificiale. Futuro automatizzato?

McDonald's si lancia nell’intelligenza artificiale per abbattere le code e i tempi di consegna. La nuova tecnologia viene testata in dieci punti vendita, nello specifico dei drive-in, negli Stati Uniti.

Si tratta di un sistema di riconoscimento vocale degli ordini dei clienti in grado di abbattere significativamente i tempi di attesa. Non più ordini dal menu con touch screen o tantomeno la coda davanti all’inserviente, ma un semplice comando vocale all’ingresso del negozio, con un tempo di consegna e ritiro abbattuto di oltre il 30%.

Secondo Mc Donald’s il nuovo servizio è accurato all’85%, solo nel 15% degli ordini si è reso necessario l’intervento del personale umano per affinare l’ordinazione. Chicago è stata la prima città scelta per questa prova. La questione automazione per il colosso mondiale del fast-food è molto delicata. In tanti si chiedono se questo non sia solo l’inizio di una rivoluzione completa in tutti gli store del gruppo.

Recentemente Mc Donald’s è finita tra le polemiche per le dichiarazioni del suo CEO Chris Kempczinski che si era detto contrario ad un aumento del salario minimo del personale a fronte di investimenti su macchinari e robot di ultima generazione che abbatterebbero, ovviamente, i costi di gestione. Si stanno infatti immaginando ‘catene’ interamente automatizzate, dall’ordine del cliente fino alla frittura delle patatine nonché la composizione del panino.