MFW, JTI con Greta Liberato lancia la special edition Ploom X Bronze Glaze

MFW, JTI con Greta Liberato presenta l'edizione limitata di Ploom X "Bronze Glaze"

Ploom X, l’innovativo device a tabacco riscaldato di JTI, torna ad animare la Milano Fashion Week con un appuntamento esclusivo presso il Flagship Store Ploom di Corso Como 8 per celebrare il lancio del device in edizione limitata “Bronze Glaze”. Ospite speciale dell’evento, la Fashion and Jewelry Designer Greta Liberato, che nel corso della serata ha presentato la nuova collezione Golden Honey del suo brand di gioielli Pepper Chocolate, in linea con la scala cromatica della nuova edizione di Poom X.

"Vado molto fiera di questa collezione, ideata ispirandomi alla bellezza della tonalità "Golden Honey"una variante dorata e ambrata che evoca sensazioni di calore, ricchezza e storia", ha raccontato la giovane designer, una delle più celebri e affermate fashion TikToker italiane. "Un concept frutto di attenzione per il dettaglio, ricerca estetica e qualità dei materiali: tutte caratteristiche in comune con il nuovo Ploom X “Bronze Glaze” .Questo colore caldo e avvolgente rende Ploom davvero “Truly Unique” e perfetto per ogni occasione e stile di vita: dalla serata elegante alla giornata casual, aggiungendo sempre un tocco di splendore a chi lo utilizza".

L’appuntamento al Flagship Store Ploom si inserisce all’interno di un’ampia cornice di eventi dedicati al mondo Ploom X, durante i quali ai partecipanti è data sempre la possibilità di sperimentare le funzionalità del device. Nella cornice di Corso Como, l'esperienza offerta da JTI ha incluso la possibilità di farsi truccare da una makeup artist professionista, tenendo fede al colore dominante della serata. Numerose le influencer che hanno scelto il bronzo per rinfrescare il proprio makeup, tra cui Giulia D'urso e Zoe Cristofoli.

Un viaggio di successo, quello iniziato nel 2023 con Ploom X, che continua con un 2024 ricco di iniziative “Truly Unique” dedicate ai suoi consumatori.