Miradea: eccellenza e benessere nel cuore dell'haircare milanese

Miradea: l'armonia tra professionalità, empatia e innovazione nell'haircare milanese

Nel panorama dell'haircare milanese si distingue Miradea, una realtà nata dalle idee di Fabio e Simona, con anni di esperienza nel settore. Miradea è molto più di un salone di bellezza, è un luogo dove l'eleganza si fonde con l'accoglienza, e la professionalità si combina con l'empatia, con l'obiettivo di valorizzare ogni individuo attraverso la cura e lo styling dei capelli.

Nel 2010, la storia inizia con l'incontro di Fabio e Simona nel salone di Lambrate, dove Simona inizia la sua collaborazione come receptionist. Oltre a condividere la vita, scoprono una connessione profonda nelle idee, nei progetti e nell'ambizione comune: creare il salone ideale, incarnando la loro visione di "Haircare Excellence". A soli 24 anni, Fabio apre il suo primo salone Mirò a Milano, segnando l'inizio di un percorso straordinario. Nel 2014, il secondo salone vede la luce nel quartiere Città Studi, ampliando la presenza di Miradea nella vibrante scena della bellezza milanese.

Il cuore pulsante di Miradea si trova nel quartiere Sant'Ambrogio, a pochi passi dalla fermata della metropolitana e dall'Università Cattolica. Qui, la missione di Miradea è chiara: soddisfare le esigenze di cura e stile dei capelli in un'esperienza rigenerante e rilassante. Miradea non è solo un salone di parrucchieri, ma un rifugio di benessere. La reception, guidata da Ilaria, accoglie gli ospiti con attenzione alla sicurezza, misurando la temperatura corporea e fornendo igienizzazione delle mani. L'attenzione ai dettagli è evidente anche nelle postazioni, accuratamente sanificate per garantire un ambiente sicuro e confortevole.

Nella zona di lavaggio, gli esperti parrucchieri di Miradea utilizzano i migliori prodotti selezionati con cura per garantire risultati eccellenti, sempre con una particolare attenzione alla salute del capello. Ogni cliente è accolto in un ambiente dove la bellezza si fonde con la sicurezza, creando un'esperienza unica nel suo genere. In particolare, da qualche tempo è stato dato spazio a Wondhair, un brand di prodotti con estratti naturali.

Questo marchio è il risultato della collaborazione e della visione condivisa tra Simona Puegliese, imprenditrice e marketing manager, e Denisa Gjeka, esperta hairstylist. Un binomio dinamico che le clienti di Miradea conoscono bene. Simona, con il suo ruolo di imprenditrice e marketing manager, ha guidato l'ideazione e il lancio di Wondhair sul mercato. Nel frattempo, Denisa ha apportato la sua competenza ed esperienza di hairstylist, contribuendo al laboratorio di cosmetica coinvolto nel progetto. La forza di Wondhair risiede nella sua autenticità, nata dall'esperienza e dalla profonda comprensione delle esigenze delle donne. Simona e Denisa, consapevoli dei dilemmi legati all'aspetto e ai capelli che molte donne affrontano quotidianamente, hanno deciso di creare prodotti di alta qualità. L'obiettivo di Wondhair è quello di aiutare tutte le donne a coltivare l'amore per sé stesse e per i propri capelli.

L'impatto positivo che Miradea ha avuto nel mondo dell'haircare a Milano è palpabile, e la sua influenza è destinata a crescere ancora di più nel tempo. Attraverso l'impeccabile combinazione di professionalità, empatia e innovazione. Miradea si presenta non solo come un salone di bellezza, ma come un punto di riferimento nella cura dei capelli, guidando la clientela verso una consapevolezza più profonda della propria bellezza individuale e del benessere che può derivare da una corretta cura dei capelli. La continua crescita e il successo di Miradea sono un segno tangibile della loro capacità di anticipare le tendenze e di offrire un'esperienza di bellezza senza pari nel cuore di Milano.