Nordea AM: Ludovico Manfredonia è il nuovo Sales Director

Nordea Asset Management accoglie nel team italiano Ludovico Manfredonia come nuovo Sales Director

Nordea Asset Management (NAM), unità di gestione del risparmio del Gruppo Nordea, il maggior istituto finanziario della regione nordica con 387 miliardi di euro di masse gestite, annuncia il nuovo ingresso nel team italiano di Ludovico Manfredonia, in qualità di Sales Director. Manfredonia si unirà al team Advisory, di cui è responsabile Gianluca Cerone, e contribuirà a consolidare e sviluppare la relazione con le più importanti reti distributive. Manfredonia, laureato in finanza presso l’università Luiss di Roma, ha iniziato la sua carriera nel 2017 in M&G Investment ricoprendo incarichi di crescente responsabilità fino al ruolo di Sales Manager.

In occasione dell'ingresso nel team italiano, il nuovo Sales Director, Ludovico Manfredonia, ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di iniziare questa nuova avventura in una realtà ambiziosa e all’avanguardia come Nordea AM e di unirmi ad un grande gruppo di professionisti per continuare a supportare al meglio la clientela italiana”. Gianluca Cerone, Head of Advisory Distribution di Nordea Asset Management, ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti dell’ingresso di Ludovico nel nostro team. Sono certo che grazie al suo entusiasmo, motivazione ed esperienza maturata nel settore saprà dare un grande contributo per la crescita di Nordea AM nel mercato italiano”.

NAM offre agli investitori europei e internazionali un’ampia gamma di fondi d’investimento attraverso un’estesa rete di intermediari, tra cui banche, asset manager, consulenti finanziari indipendenti e compagnie di assicurazione. Nordea Asset Management è presente con team locali, al fine di garantire accessibilità e un elevato livello di servizi alla clientela internazionale, con sede a Bonn, Bruxelles, Copenaghen, Francoforte, Helsinki, Lisbona, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, New York, Oslo, Parigi, Santiago de Chile, Singapore, Stoccolma, Vienna e Zurigo. L'approccio del Gruppo è del tipo multi-boutique sostenibile che combina l’esperienza di boutique interne specializzate con competenze esclusive esterne che permettono di generare alfa in modo stabile a beneficio dei nostri clienti. Le soluzioni di investimento di NAM coprono tutte le asset class dal segmento fixed income e azionario a quello multi asset, e gestiscono sia soluzioni locali sia soluzioni con focus su Europa, USA, mercati emergenti e globali.