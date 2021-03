Nuovo Sole 24 ORE. Garrone: "Cambia il quotidiano non i valori"

Il nuovo Sole 24 Ore cambia nella forma e nella sostanza: la tiratura aumentata del 50%, mira a target verticali con una nuova formula di sintesi e selezione ed aumenta il suo prezzo a 2 euro

Debutta in edicola un Sole 24 ORE tutto nuovo. Esordisce con 140.000 copie, rivisitato nella grafica e nei contenuti. Il quotidiano diretto da Fabio Tamburini cerca parole, strategie e soluzioni grafiche innovative per raccontare il nostro tempo nel migliore dei modi garantendo allo stesso tempo una lettura veloce e moderna.

Edoardo Garrone, Presidente Gruppo 24 ORE ha dichiarato: “E’ un cambiamento storico per il Sole 24 ORE. Ci stiamo trasformando vivendo una forte accelerazione verso il cambiamento. È una strada obbligata che parte dal quotidiano andando poi ad invetsire tutti i prodotti. Cambia il quotidiano ma non cambiano i valori storici, non muta il nostro DNA: l’autorevolezza, la competenza, la trasparenza, il rigore e l’utilità che ci hanno reso patrimonio dell’Italia ci permetteranno di mantenere un ruolo guida dell’intero Paese”.

La prima caratteristica del nuovo Sole 24 Ore è la riorganizzazione in un unico dorso con una diversa sequenza delle sezioni principali: le pagine di “Finanza & Mercati” entrano infatti nel giornale e vanno in continuità con quelle di “Economia & Imprese”, rafforzando così i rapporti fra finanza ed economia, sistema bancario e mondo delle imprese, e permettendo di mettere in risalto i legami che caratterizzano il sistema economico internazionale.

Una modalità, per compattare l’informazione, che conterà su articoli più brevi e incisivi, senza che questo metta in discussione la tradizionale capacità di approfondimento del giornale. L’informazione normativa continuerà lungo il solco di una tradizione che si coniugherà con uno sguardo rivolto al futuro.

Giuseppe Cerbone, Amministratore Delegato Gruppo 24 ORE: “Viviamo un percorso di cambiamento e rinnovamento già da due anni. Una trasformazione che ha investito tanto i contenuti quanto l’approccio tecnologico. Cambiamenti necessari per consentire agli utenti di fruire sempre meglio del Sole 24 ORE e di apprezzare maggiormente la sua autorevolezza. Stiamo costruendo un sistema di prodotto non solo un nuovo giornale. Un sistema di prodotto che abbia la logica del multiformato, della multipiattaforma, in un’ottica digital first con l’utilizzo di tecnologie e di intelligenza artificiale. Tutto questo deve essere possibile in un’ottica di sostenibilità che significa anche sostenibilità economica. Quindi grande valorizzazione dei prodotti per creare valore per l’azienda e per i clienti. Vogliamo essere campioni del gender equality, una battaglia di civiltà in cui scegliamo di impegnarci.

L’obiettivo rimane quello di allargare il bacino d’utenza sotto il segno di innovazione e cambiamento”.

Fabio Tamburini, Direttore Responsabile Il Sole 24 ORE: “Stiamo vivendo un momento di difficoltà. Ed è in momenti come questo che è necessario non fermarsi. L’unico modo di uscirne è puntare sullo sviluppo e sull’innovazione. Noi stiamo seguendo questo cambiamento concretamente: da martedì voltiamo pagina puntando sul nuovo formato del Sole 24 ORE. È un’iniziativa coraggiosa che non si lascia travolgere dalla crisi”.

Il nuovo Sole 24 ORE cambia quindi radicalmente nella forma e nella sostanza, puntando su una nuova formula di sintesi e selezione dell’informazione che facilita la lettura del lettore di oggi, unita alla specializzazione, strumento di lavoro imprescindibile per manager, imprenditori, professionisti e risparmiatori. In quest’ottica, il cambiamento coinvolge sia l’aspetto visivo, con una grafica più semplice e leggibile, sia il concept editoriale e i contenuti: si va dalla scelta di selezionare maggiormente le notizie a quella di compattare in unico dorso le sezioni, dalla creazione di nuove pagine tematiche settimanali fino al ripensamento dei numeri della domenica e del lunedì.

"Il formato viene ridotto di una colonna, sarà più compatto, ma non si ridurranno i contenuti" continua Fabio Tamburini, Direttore Responsabile Il Sole 24 ORE. "Puntiamo sulla selezione degli argomenti e la capacità di un racconto sintetico e puntuale dei fatti, cambiamenti necessari per manatenere la nostra leadership informativa".

Conclude i lavori Federico Silvestri, Direttore Generale 24 ORE System affermando che nonostante la “profonda riforma del Gruppo Sole 24 ORE si manterranno i capisaldi: l’autorevolezza del brand, la qualità dei contenuti e l’esclusività del target”.