Pirelli, Regione Lombardia: accordo per hub vaccinale in HangarBicocca

Pirelli: la Regione Lombardia accoglie la disponibilità dell’azienda e realizzerà un hub vaccinale in Pirelli HangarBicocca.

Covid-19, la lotta alla pandemia non si ferma, in un periodo delicato per l’Italia dove i numeri dei casi e ancor più quello delle vittime di Coronavirus continua a preoccupare a causa della scoperta delle varianti, istituzioni e privati cercano spazi per accelerare la campagna vaccinale nazionale e consentire ai cittadini la somministrazione del vaccino.

Proprio in quest’ottica di collaborazione tra pubblico e privato e in linea con il proprio impegno a supporto delle attività contro il Covid-19, Pirelli si è messa a disposizione per fornire propri spazi per le vaccinazioni. La disponibilità è stata accolta con favore dalla Regione Lombardia che realizzerà un hub vaccinale massivo, curato da Asst Milano Nord, all’interno di Pirelli HangarBicocca. Lo spazio per l’arte contemporanea proseguirà comunque la propria attività, con l’apertura al pubblico quando consentito dalle norme anti-Covid.

La Regione Lombardia e la città di Milano avranno così a disposizione un altro spazio rilevante, come quello di Pirelli HangarBicocca per proseguire la campagna vaccinale dei propri cittadini e continuare la dura lotta al Coronavirus.